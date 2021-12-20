Bingöl ve Şırnak'ta kar nedeniyle 176 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Bingöl ve Şırnak'ta etkili olan kar nedeniyle 176 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Bingöl İl Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, il genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 175 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için il genelinde 3 kar küreme, 2 kar savurma, 19 greyder, 25 kepçe ve 110 personel ile başlatılan çalışmalar sürüyor.

Şırnak

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamayan 3 köy yolundan 2'si çalışmalar sonucu açıldı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, ilçede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

İlçeye bağlı Taşkıran ve Mezra köylerinde karla mücadele çalışmaları ile yeniden ulaşım sağlandı.

Gökçe köyü yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması devam ediyor.