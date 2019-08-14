BİNGÖL Yaylada attan düşüp yaralandı, helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Yaylada attan düşüp yaralandı, helikopterle hastaneye ulaştırıldıBingöl'ün Genç ilçesinde bindiği attan düşen Mehmet Ali Yıldırım (62) ağır yaralandı.

Yaylada attan düşüp yaralandı, helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Bingöl'ün Genç ilçesinde bindiği attan düşen Mehmet Ali Yıldırım (62) ağır yaralandı. Sevkin Yaylası'ndan ambulans helikopterle alınarak Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Yıldırım, burada tedavi altına alındı.

Mehmet Ali Yıldırım, Genç'e bağlı Sarmakaya köyünde bindiği atın huysuzlanması sonucu düşerek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin karadan ulaşıp, ilk müdahalesini yaptıkları Yıldırım'ın durumunun ağır olması üzerine Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter istendi. Bölgeye sevk edilen helikoptere alınan Yıldırım, Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Yıldırım'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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