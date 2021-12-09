Bingöl Yedisu'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolu açıldı - Son Dakika

Bingöl Yedisu'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolu açıldı

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde etkili olan kar nedeniyle ulaşıma kapanan köy ve mezra yolu açıldı.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde etkili olan kar nedeniyle ulaşıma kapanan köy ve mezra yolu açıldı. İlçede, dün akşam saatlerinde itibaren etkisini gösteren kar yaşamı olumsuz etkiledi, kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle Kaşıklı köyü ve mezrası yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 1,5 saat süren çalışmanın ardından kapanan yolu ulaşıma açtı. Yedisu Kaymakamı Mehmet Kaya da yol açma çalışmalarını takip etti ve çalışmalarından dolayı personellere teşekkür etti. Ekiplerin yolu açma çalışmaları drone ile görüntülendi.

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