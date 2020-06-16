Bingöl-Yedisu kara yolunda heyelan riski nedeniyle çalışma yapılacak - Son Dakika

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından Bingöl- Yedisu kara yolunda heyelan riski nedeniyle çalışma gerçekleştirilecek.
Valilikten yapılan açıklamada, heyelan riski nedeniyle 20. kilometreden itibaren 15.00-20.00 saatlerinde çalışma gerçekleştirileceğinden Bingöl-Yedisu kara yolunun ulaşıma kapanacağı bildirildi.
Açıklamada, çalışmanın yapılacağı saatler arasında Yedisu ilçesine ve afet alanına ulaşımın kontrollü olarak Çat kara yolu üzerinden verileceği belirtildi.
Bingöl-Yedisu kara yolu dün akşam heyelan dolayısıyla bir süreliğine ulaşıma kapanmıştı.