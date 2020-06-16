Bingöl-Yedisu kara yolunda heyelan riski nedeniyle çalışma yapılacak - Son Dakika

Bingöl-Yedisu kara yolu dün akşam heyelan dolayısıyla bir süreliğine ulaşıma kapanmıştı.

Açıklamada, çalışmanın yapılacağı saatler arasında Yedisu ilçesine ve afet alanına ulaşımın kontrollü olarak Çat kara yolu üzerinden verileceği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, heyelan riski nedeniyle 20. kilometreden itibaren 15.00-20.00 saatlerinde çalışma gerçekleştirileceğinden Bingöl-Yedisu kara yolunun ulaşıma kapanacağı bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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