Bingöl Yedisu Regülatörü ve Sulama Projesi yılda 9 milyon lira katkı sunacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Bingöl'ün Yedisu ilçesinde yapımı sürdürülen regülatör ve sulama projesi tamamlandığında ekonomiye 9 milyon lira katkı sağlayacağı bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bingöl'e yapılan yatırımlarla kentin mümbit topraklarının suyla buluşturulmasına, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin edilmesine, derelerdeki taşkın riskinin azaltılmasına devam edildiği belirtildi.

Son yıllarda DSİ'nin modern sulama projelerini geliştirdiği ve uygulamaya koyulduğu aktarılan açıklamada, modern sulamayla tarımda sağlanan verim artışlarının, üretim deseninin çeşitlenmesine, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden olduğu, bu durumun bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ettiği bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlediği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Bingöl ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını belirtti.

Bu kapsamda Bingöl Yedisu Regülatörü ve Sulaması inşaatı çalışmalarının devam ettiğini ve projenin bitirilmesiyle toplam 9 bin 580 dekar tarım alanına cazibeli borulu sulama şebekesi sulanması temin edileceğini belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Su kaynağı Bingöl Yedisu Regülatörü tamamlanmıştır. Yedisu sulaması, milli ekonomiye yılda 9 milyon lira katkı temin edecek ve ayrıca 2 bin 874 kişiye tarımsal istihdam sağlayacaktır. Bingöl Yedisu Regülatörü ve Sulaması inşaatı, 2021 yılı performans programında yer alan ve bitirilmesi öngörülen işler arasında yer almakta olup, sulama şebekesi inşaat çalışmaları devam etmektedir. 2021 yılı sonuna kadar sulama şebekesi imalatları tamamlanarak hizmete alınması hedeflenmektedir. Hayırlı olsun."