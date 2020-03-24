Son Dakika › Güncel › BİNGÖL Yere yığılan epilepsi hastasına, koronavirüs şüphesiyle yardım etmediler - Son Dakika
BİNGÖL Yere yığılan epilepsi hastasına, koronavirüs şüphesiyle yardım etmediler
6 saat önce
Yere yığılan epilepsi hastasına, koronavirüs şüphesiyle yardım etmedilerBİNGÖL'de epilepsi hastalığı nedeniyle yere yığılan Ramazan Dendeş'i (55) görenler, koronavirüs şüphesiyle müdahale etmeyerek sağlık görevlilerine haber verdi.
Yere yığılan epilepsi hastasına, koronavirüs şüphesiyle yardım etmediler
BİNGÖL'de epilepsi hastalığı nedeniyle yere yığılan Ramazan Dendeş'i (55) görenler, koronavirüs şüphesiyle müdahale etmeyerek sağlık görevlilerine haber verdi.
Olay, sabah saatlerinde Genç Caddesi'nde meydana geldi. Dörtyol Parkı önünde yürürken fenalaşan epilepsi hastası Ramazan Dendeş, epilepsi hastalığı nedeniyle yere yığıldı. Dendeş'in yere yığılışını fark eden çevredekiler, koronavirüs şüphesiyle yardım etmedi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Denteş'in epilepsi hastalığı nedeniyle yere yığıldığını belirledi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Denteş, ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Denteş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:44 Kaynak: DHA
Son Dakika Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyeye sevk edildi Avukatların muhtasar ve KDV ödemeleri 27 Temmuz'a ertelendi