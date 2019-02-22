Son Dakika Haberleri: Bingöllü Atlet, Balkan Şampiyonası'nda Derece Yaptı -

Bingöllü Atlet, Balkan Şampiyonası'nda Derece Yaptı -

1 saat önce

ULUSLARARASI Atletizm Federasyonları Birliği'nce (IAAF) 17 Şubat'ta İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda Balkan Atletizm Salon Şampiyonası düzenlendi.

Bingöllü Atlet, Balkan Şampiyonası'nda Derece Yaptı -, System.String[]
ULUSLARARASI Atletizm Federasyonları Birliği'nce (IAAF) 17 Şubat'ta İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda Balkan Atletizm Salon Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonada Bingöl'ü temsil eden Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Milli Atlet Bedirhan Alpagu, yüksek atlama branşında 2.0 metrelik derecesiyle 3'üncü oldu. Alpagu yeni hedefinin dünya şampiyonasına katılmak olduğunu söyledi.

Balkan Atletizm Salon Şampiyonası'nda 3'üncü olan milli Atlet Bedirhan Alpagu, Bingöl'e döndü. Alpagu, Mart ayında yapılacak olan grup yarışmaları ve 17 Nisan'da yapılacak olan Okullararası Türkiye Şampiyonası'nda okulunu temsil edecek. Bingöl'de özel bir lisenin 11'inci sınıfında eğitim gören Alpagu, şimdi hedefinin dünya şampiyonasına katılmak olduğunu ifade ederek, Yüksek atlama milli takım sporcusu olarak Fenerbahçe Kulübü'ndeyim. Geçen sezon atladığım 2.05 dereceyle bu yıl milli takım kamplarına katılmayı başardım. Bu kamp sezonunda iyi hazırlandım ve 17 Şubat'ta İstanbul'da yapılan U18 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda yüksek atlamada Türkiye birincisi oldum. Şimdiki hedefim Mart ayında yapılacak olan grup yarışmaları ve 17 Nisan'da yapılacak olan okullar arası Türkiye şampiyonasında okulumu en iyi şekilde temsil ederek Okullararası Dünya Şampiyonası katılmak olacak. Bingöl'e iyi derecelerle dönmeyi hedefliyorum dedi.

Bedirhan Alpagu'yı çalıştıran Ahmet Demir, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da atletizmin teknik branşlarının pek yapılmadığı halde bütün şartları zorlayarak büyük bir başarıya imza attıklarını söyledi. Demir, Artık hedefimiz dünya şampiyonalarında, Avrupa şampiyonalarında Bingölü en iyi şekilde temsil etmek olacak. Bu yılki hedefimiz, dünya yıldızlar oyunlarında dereceye girebilmek diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:00 Kaynak: DHA

Bingöl, İstanbul, Atletizm, Spor
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