Bingöllü baba ömrünü engelli 3 çocuğu ve hasta eşine adadı - Son Dakika
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Bingöllü baba ömrünü engelli 3 çocuğu ve hasta eşine adadı

18.06.2022 13:24
Bingöllü baba ömrünü engelli 3 çocuğu ve hasta eşine adadı

RIDVAN KORKULUTAŞ/RÜŞTÜ NESİP ÇİFTÇİ - Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Şefik Ayceman, zihinsel engelli 3 çocuğu ile kısmi felçli ve konuşamayan eşine özenle bakıyor.

RIDVAN KORKULUTAŞ/RÜŞTÜ NESİP ÇİFTÇİ - Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Şefik Ayceman, zihinsel engelli 3 çocuğu ile kısmi felçli ve konuşamayan eşine özenle bakıyor.

Halime Pınar Mahallesi'nde ikamet eden Şefik Ayceman, kalp, şeker ve KOAH rahatsızlığı olan eşi Fehmiye Ayceman'ın zihinsel engelli üç çocuğuna bakamaması nedeniyle 1993 yılında 20 yıllık değirmencilik mesleğini bırakmak zorunda kaldı.

Yaşamını çocukları ve eşinin mutluluğuna adayan Ayceman, 29 yıldır evlerinde büyüğü 41 diğerleri 39 ve 32 yaşındaki zihinsel engelli çocukları ve hasta eşinin bütün ihtiyaçlarıyla tek başına ilgileniyor.

Yıllardır yaşamı hastane ve ev arasında geçen Ayceman, çocukları Ferhat, Fatih ve Yusuf ile eşinin tüm gereksinimlerinin sağlanması için çaba sarf ediyor.

Çocuklarına sabır ve şefkatle bakan Ayceman, evde yemek hazırlıyor, temizlik yapıyor, bulaşıkları yıkıyor.

Yaşına rağmen enerjisiyle bütün işlerin üstesinden gelmeyi başaran Şefik Ayceman, çocuklarını ve eşini hiç yalnız bırakmıyor.

Yaşadığı sıkıntılara rağmen yüzündeki tebessümü kaybetmeyen Ayceman, ailesine gösterdiği özenle herkese örnek oluyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri de aileyi düzenli olarak ziyaret ediyor ve onlara desteklerini sunuyor.

Eşini ve çocuklarını yalnız bırakmıyor

Şefik Ayceman, AA muhabirine, mesleğini bıraktıktan sonra yaşamının sadece ailesi ve evi olduğunu anlatarak, "Sürekli evdeyim, yemek ve temizlikle günüm geçiyor. Bir gün evdeyim, bir gün hastanedeyim. Bulaşıkları yıkıyorum, duşlarını aldırıyorum. Eşimi, çocuklarımı yalnız bırakmam mümkün değil." ifadelerini kullandı.

"İsyan etmedim"

Eşi ve çocuklarının hastalıklarından dolayı 20 yıldır sürekli hastanelerde olduğunu ifade eden Ayceman, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eşim ayağa kalktığı zaman düşebilir, eli, ayağı kırılabilir. Eşimin ve çocuklarımın bütün ihtiyaçlarını ben karşılıyorum. Rızkı veren Allah'tır. Eşim tek başına ihtiyaçlarını gideremiyor, ben de zorlanıyorum. İsyan etmedim, Allah'tan gelen bir şeydir. Çocuklarımızdan Ferhat çok fedakarlık yapıyor. Hastanede bu durumda bir kadını gördüm ve ben de ona ağladım. Çocuklarım dışarıda sakin, şimdiye kadar kimseden bir şikayet gelmedi. Bizden beterleri var. Ama ne olursa olsun analar ve babalar fedakarlık yapsın isyan etmesin. Allah kaderi nasıl yazmışsa öyledir. Allah herkese şefkat ve merhamet versin. Anne ve babaların içerisine bu şefkati atsın da çocuklarına iyice baksın."

"Gerçekten fedakar bir baba"

Solhan Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Seyfettin Özdemir de engelli ve yaşlı vatandaşları sürekli ziyaret ettiklerini anlattı.

Özdemir, "Biz de kendilerine destek veriyoruz. Babalar Günü dolayısıyla da Şefik amcamızı ziyaret ettik. Gerçekten fedakar bir babadır. " diye konuştu.

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Kaynak: AA

Bingöl, Solhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöllü baba ömrünü engelli 3 çocuğu ve hasta eşine adadı - Son Dakika

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