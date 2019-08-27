Bingöllü belediye işçisinden örnek hareket

Bulduğu maaşı kadar parayı, sahibine teslim etti

Bingöl'ün Solhan ilçesinde belediyede çalışan bir kişi, içinde maaşından fazla para olan cüzdanı buldu, kendi imkanları ile sosyal medyadan ulaştığı kişiye cüzdanı teslim etti

BİNGÖL - Bingöl'ün Solhan ilçesinde belediyede çalışan Nevzat Tezel, içinde maaşından fazla para olan cüzdanı buldu. Tezel, kendi imkanları ile sosyal medyadan ulaştığı kişiye cüzdanı teslim etti.

İlçede bir kafede çay içen belediye personeli Nevzat Tezel, içinde maaşından fazla paranın olduğu bir cüzdan buldu. Cüzdanın sahibine ulaşmak isteyen Tezel, belediyeden anons yaptırdı ancak dönüş yapan olmadı. Bunun üzerine kimlik olmayan cüzdanın içine detaylı bir şekilde bakan Tezel, bir isim ile fotoğraf buldu.Cüzdandan çıkan ismi sosyal medyadan taratıp bulan Tezel, profil resminin de cüzdandan çıkan fotoğrafla uyuşması üzerine mesaj atıp kendi numarasını bıraktı. Bir süre sonra cüzdan sahibi olduğu öğrenilen hayvancılıkla uğraşan ve onlar için ilçeye yem almaya gelen Metin İlbaş, Tezel'i arayarak cüzdanın kendisine ait olduğunu belirtip içindeki paranın miktarını da söyledi. Bunun üzerine Tezel, davet ettiği İlbaş'a içinden çıkan parayla birlikte cüzdanı teslim etti.

Yerde cüzdanı bulduktan sonra ilk önce belediyeden anons ettirdiğini anımsatan Nevzat Tezel, "Dönüş yapan olmayınca tekrar cüzdanı inceledim, bir isim buldum. Sosyal medyadan o kişiye ulaştım. Yaptığım arama sonucunda cüzdandaki kişiyle bire bir uyuşuyordu. Cüzdan sahibine mesaj bıraktım cüzdanınızı buldum diye. Telefon numaramı yazdım bana ulaşması için. Bana ulaştı parasını takdim ettim"dedi.

Cüzdanını düşürdüğünü sonradan fark ettiğini aktaran Metin İlbaş ise," Bir kaç yere baktım bulamadım. Sosyal medyaya girdim bir mesaj gelmişti 'cüzdanınız kaybolmuş mu' diye. Aradım miktarını söyledim miktar uyuşunca 'sabah gelip alabilirsiniz' dedi. Bende sabah geldim cüzdanımı aldım. Böyle bir durumda parayı bulup bana ulaştığı için kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.