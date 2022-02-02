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Bingöllü besiciler dondurucu soğukta beyaz örtü üzerinde hayvanlarını besliyor - Son Dakika

Bingöllü besiciler dondurucu soğukta beyaz örtü üzerinde hayvanlarını besliyor

02.02.2022 09:59
Bingöllü besiciler dondurucu soğukta beyaz örtü üzerinde hayvanlarını besliyor

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde besiciler, hayvanlarının bakımı ve beslenmesi için çetin kış koşullarıyla mücadele ediyor.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde besiciler, hayvanlarının bakımı ve beslenmesi için çetin kış koşullarıyla mücadele ediyor.

Dondurucu soğuğun hayatı olumsuz etkilediği yerleşim yerlerinden, 1788 rakımlı Yedisu'ya bağlı Elmalı köyünde besicilik yapanları kış aylarında zorlu bir mesai bekliyor.

Yazın istifledikleri otları ahırların yakınına taşıyan besiciler, zaman zaman da kızakla ot taşıyarak kar üzerinde hayvanlarını besliyor.

Köyde 200 koyunu bulunan 53 yaşındaki Cengiz Adıbelli, AA muhabirine, hayvancılığın 24 saat mesai gerektiren bir meslek olduğunu söyledi.

Çocuklarının şehir dışında yaşadığını, bu nedenle hayvanlarıyla tek başına ilgilendiğini dile getiren Adıbelli, 25 yıldır bu işi yaptığını anlattı.

Adıbelli, koyunların kuzulama dönemine girdiğini ifade ederek, "Geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle zor zamanlar yaşanıyor. Bakanlıktan destek bekliyoruz." dedi.

Hayvanlar için kendi yaptıkları kızaklarla ot çektiklerini belirten Adıbelli, tüm gün hayvanların bulunduğu alanı temizlediğini, bakımı ve beslenmesiyle ilgilendiğini kaydetti.

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Bingöl, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bingöllü besiciler dondurucu soğukta beyaz örtü üzerinde hayvanlarını besliyor - Son Dakika


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