Bingöllü besiciler kuzulama döneminin telaşını yaşıyor - Son Dakika

Bingöl'ün Genç ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besiciler, kuzularının dünyaya gelmesinin mutluluğunu yaşıyor.

Genç ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besiciler, zorlu kış mevsimine rağmen en önemli geçim kaynakları olan hayvanlarıyla ilgilenmeyi sürdürüyor.

Her yıl ocak sonunda başlayan kuzu doğumları nedeniyle besicilerin mesaisi de arttı.

Zorlu kış şartlarında küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besiciler, koyunların doğumlarıyla çektikleri işlerinin zorluklarını unutuyor.

Besicilerden Cemil Temiz, kar yağışıyla hayvancılığın zorlaştığını anlatarak, "Hayvanlara bakım yapılmadığı zaman verim alamazsınız. Bunun için emek veriyoruz. Ayrıca, kuzuların doğumu bizi mutlu ediyor." dedi.

Devlet desteğiyle besicilik yaptığını aktaran Behçet Temiz ise mesleğini zorluklarına rağmen sevdiğini, yeni doğan kuzuların sevinciyle işlerine dört elle sarıldıklarını dile getirdi.