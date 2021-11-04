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BİNGÖLLÜ DELEN'E 'YILIN DİKKAT ÇEKEN HALK OZANI' ÖDÜLÜ - Son Dakika

BİNGÖLLÜ DELEN'E 'YILIN DİKKAT ÇEKEN HALK OZANI' ÖDÜLÜ

04.11.2021 11:54

BİNGÖLLÜ Şair ve Halk Ozanı Abdurrahman Delen, International City Awards-Uluslararası Şehir ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri kapsamında 'Yılın Dikkat Çeken Halk Ozanı' ödülüne layık görüldü.

BİNGÖLLÜ Şair ve Halk Ozanı Abdurrahman Delen, International City Awards-Uluslararası Şehir ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri kapsamında 'Yılın Dikkat Çeken Halk Ozanı' ödülüne layık görüldü. Delen, ödülünü törenle aldı.

International City Awards-Uluslararası Şehir ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri, önceki akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ata Çağlayan organizasyonuyla Maslak Hilton'da gerçekleşen ödül töreni yıldız isimleri bir araya getirdi. Bingöllü sanatçı Abdurrahman Delen'in ödül aldığı gecenin sunuculuğunu Özge Ulusoy ve organizatör Ata Çağlayan üstlendi. Ata Çağlayan'dan ödülünü alan Delen, yaptığı konuşmada, anlamlı bir gecede değerli konukların bulunduğu ortamda ödül almaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Her zaman sosyal sorumluluk projelerinde yer aldığını ve yer almaya devam edeceğini anlatan Delen, 'International City Awards-Uluslararası Şehir ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri kapsamında Yılın Dikkat Çeken Halk Ozanı olarak ödüle layık görüldük. Başta Ata Çağlayan beyefendiyle bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese ve her daim desteklerini esirgemeyen tüm sevenlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

BİNGÖLLÜ DELEN'E 'YILIN DİKKAT ÇEKEN HALK OZANI' ÖDÜLÜ
BİNGÖLLÜ DELEN'E 'YILIN DİKKAT ÇEKEN HALK OZANI' ÖDÜLÜ
BİNGÖLLÜ DELEN'E 'YILIN DİKKAT ÇEKEN HALK OZANI' ÖDÜLÜ
BİNGÖLLÜ DELEN'E 'YILIN DİKKAT ÇEKEN HALK OZANI' ÖDÜLÜ

Ata Çağlayan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİNGÖLLÜ DELEN'E 'YILIN DİKKAT ÇEKEN HALK OZANI' ÖDÜLÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BİNGÖLLÜ DELEN'E 'YILIN DİKKAT ÇEKEN HALK OZANI' ÖDÜLÜ - Son Dakika
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