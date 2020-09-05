Bingöllü dezavantajlı kadınlar sabuna şekil vererek bütçelerine katkı sağlıyor - Son Dakika

Bingöl'ün Genç ilçesinde devlet desteği ile açılan el becerilerini geliştirme kursuna katılan kadınlar, şekil verdikleri sabunların satışından gelir elde ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, kadınlara yönelik psikososyal, mesleki ve kişisel yönden gelişimlerine destek olmak amacıyla uygulanan Aile Destek Merkezi (ADEM) projeleri kapsamında Genç ilçesinde Aile Destek Merkezi kuruldu.

Kaymakamlık bünyesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı olarak Genç Kültür Merkezinde hizmete veren ADEM'de, kadınlara yönelik çeşitli etkinliklerin yanı sıra onların meslek sahibi olmaları için meslek edindirme kursları düzenleniyor.

Bu kapsamda açılan "El Yapımı Doğal Sabun Üretimi ve Kokulu Taş Kursu"na katılan dezavantajlı kadınlara, sabun yapımı, sabuna şekil verme ve kokulu taştan hediyelik eşya üretimi konusunda eğitim veriliyor.

Kısa sürede kursta başarı gösteren kadınlar, hamur haline getirdikleri sabunları şekil vererek sanat eserine dönüştürdü, kokulu taştan hediyelik eşya yapmayı öğrendi.

Sabundan yaptıkları çeşitli süs eşyaları ile kokulu taş ve isimlik gibi hediyelikleri satan kadınlar, hem bütçelerine katkı sağlıyor hem de sosyalleşiyor.

"Kadınların hayatlarına dokunmak istiyoruz"

Genç ADEM Müdürü Merve Dağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların eğitimini ve meslek sahibi olmalarını önemsediklerini söyledi.

Kurslara katılan kadınların kısa sürede el becerilerini geliştirdiğine işaret eden Dağ, "Burada sabun kursu açtık. Amacımız dezavantajlı kadınlarımızın hem kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak hem de burada öğrendikleri ile kendi işlerine sahip olmaları için yol göstermek. İlk etapta sabun kursu açtık. Doğal el sabunu üretimi yapıyoruz. 12 kursiyerimiz var. Günlük 6 saatlik bir eğitimimiz var. Pazar alanı oluşturup bu ürettiğimiz ürünleri satmak ve onlara katkıda bulunmak bizim hedefimizdir." ifadesini kullandı.

Dağ, kontrollü yaşamdan sonra normal yaşama geçildiğinde daha farklı sektörler de de kurslar açarak kadınları eğitmeye ve meslek sahibi yapmaya devam edeceklerini belirtti.

ADEM projesinin amacından bahseden Dağ, "Aile Destek Merkezi olarak kurs dışında değerler eğitimi, psikolojik destek verecek, gezilerimiz, seminerlerimiz olacak. Aynı zamanda yaşam koçuyum. Kendi desteklerimiz de olacak. Çok farklı etkinlikler yaparak kadınların hayatlarına dokunmak istiyoruz. Bunu da başaracağımızı düşünüyorum." dedi.

Kurs eğitmeni Filiz Göral da derslerin uygulamalı olarak verildiğini, bu nedenle kadınların çabuk öğrendiğini belirtti.

"Sabun nasıl yoğrulur, nasıl şekillenir öğretiyoruz." diyen Göral, şöyle konuştu:

"Doğal sabun üretimi kadınlara iş imkanı olabilir. Burada öğrendiklerini evlerinde de yapabilirler. Onlar için güzel bir şey, çok da memnun kalıyorlar. Yaptıkları sabunları evlerinde de kullanabiliyorlar. Onlar için çok güzel bir meslek edinme yeri."

Göral, sabundan meyveler, zeytin yağından doğal sabundan her çeşit obje ve keçeli sabun yaptıklarını sözlerine ekledi.

Kursiyer Sümeyye Ayraç ise iki yıldır geldiği kursta öğrendikleriyle meslek sahibi olduğunu söyledi.

Ayraç, farklı ürünler yaparak kendisini ve el becerilerini geliştirdiğini belirterek, "Birçok arkadaşımız burada öğrendikleriyle iş sahibi oluyorlar bunlarla evlerini, çocuklarını geçindiriyorlar. Ben de magnetler, kokulu taşlar ve sabundan çeşitli hediyelik eşyalar yapıyorum.

Kursta da evimde de yapıyorum bunları. Bir iş haline getirdim. Bunları satışa sunuyorum, bunlarla geçinmeye çalışıyorum, bu bana çok iyi bir destek oldu. Bu projelerin devamını bekliyorum." diye konuştu.

Kadınlardan Pınar Uslu ise sunulan imkandan dolayı Genç Kaymakamlığına teşekkür ederek ev kadınlarını kursa katılmaya çağırdı.

Kurslara katılmasının faydasını gördüğünü anlatan Uslu, "Evde oturmaktansa bu işi yapmak daha iyi oluyor. Burada kokulu taş, zeytin yağından sabun yapmayı, sabuna şekil vermeyi öğrendik. Sabundan meyve yapıyoruz, boyuyoruz sonra satıyoruz. Burada öğrendiklerimi boş zamanlarımda evde de yapıyorum. Bayağı yaptım sattım da. Çok iyi oluyor. Ev hanımlarına tavsiye ediyorum."

ADEM kurslarına katılan kadınlar, mesleki eğitimin ardından ilgili kurumların verdiği hibe ve kredilerle kendi iş yerini de kurabiliyor.