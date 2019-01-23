Bingöllü Gani' Lakaplı Abdulgani Güner ve 5 Adamı Gözaltına Alındı
28 dakika önce
İstanbul merkezli 2 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, organize suç örgütü lideri 'Bingöllü Gani' lakaplı Abdulgani Güner ile 5 adamı gözaltına alındı.
İstanbul
merkezli 2 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, organize suç örgütü lideri 'Bingöllü Gani' lakaplı Abdulgani Güner ile 5 adamı gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah ağırlıklı olarak Beyoğlu
ve civarındaki esnaflardan zorla haraç aldığı ileri sürülen organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 2 ilde yapılan operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun, kamuoyunda 'Bingöllü Gani' olarak bilinen Abdulgani Güner ve 5 adamına yönelik olduğu belirtildi. Aralarında Güner'in de bulunduğu 6 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı. Cengiz İmren
'in vurulmasıyla gündeme gelmişti
Şarkıcı, besteci ve söz yazarı Cengiz (Salih) İmren'in 2006 yılında bir eğlence merkezinden çıkarken vurulmasıyla gündeme gelen Abdulgani Güner, Beyoğlu ve çevresinde yaşanan bir çok yaralama ve gasp iddialarıyla gündeme gelmişti. Şarkıcı İmren'in, suç örgütü lideri Güner'in yeğeni D. Güner tarafından vurulduğu ortaya çıkarılmıştı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:54 Kaynak: İHA
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