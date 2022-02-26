Bingöllü gençler 4 aylık çalışmayla bowlingde Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Bingöllü gençler 4 aylık çalışmayla bowlingde Türkiye şampiyonu oldu

26.02.2022 11:07

Bingöl Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Bowling Takımı, 4 aylık çalışmayla Türkiye Okullar Arası Bowling Şampiyonası'nda birinci olmayı başardı.

Bingöl Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Bowling Takımı, 4 aylık çalışmayla Türkiye Okullar Arası Bowling Şampiyonası'nda birinci olmayı başardı.

Kendi imkanlarıyla kentteki bowling salonlarında antrenman yapan Bingöl Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Bowling Takımı, Samsun'da düzenlenen şampiyonaya katılmaya hak kazandı.

Bingöl ekibi, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca Samsun Bowling Akademi Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonada 18 takım arasından birinciliğe ulaşmayı başardı.

Bingöl Anadolu İmam Hatip Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Mithat Ercan, AA muhabirine, tamamen kendi emek ve çalışmalarıyla Türkiye şampiyonu olduklarını söyledi.

Çok mutlu olduklarını dile getiren Ercan, "Şampiyonaya 4 aylık bir sürede hazırlandık. Bu 4 aylık sürede haftanın 6 günü çalışma yaptık. Bu çalışmanın sonucunu da aldık. Belki de ilimize ilk defa Türkiye şampiyonluğunu kazanmış bir takım olarak dönüyoruz." diye konuştu.

Bowling liglerine katılmak için destek bekliyorlar

Takımdaki sporcuların daha fazla antrenman yapabilmeleri ve daha iyi yerlere gelebilmeleri için destek beklediklerini belirten Ercan, şöyle devam etti:

"Salonlardaki çalışmalarımızda ücret ödeyerek hazırlanıp bugünlere geldik. Bowling, pahalı bir spordur. Çocuklar ve öğretmenleri olarak kendi olanaklarımızla hiç kimseden destek almadan çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bazen cebimizde 10 lira varsa o parayı verip o idmanı yaptık. Çok sıkıntı yaşadık ama buna rağmen ben ve çocuklarım hiçbir zaman pes etmedik. 'Biz Türkiye şampiyonu olacağız.' dedik."

Takımıyla Türkiye bowling liglerine katılmak istediklerine işaret eden Ercan, "Türkiye şampiyonu olarak Avrupa şampiyonalarına da katılmak istiyoruz. Çocukların tecrübelerini Avrupa'daki takımlar karşısında da göstermelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bingöl Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Recep Balat, çok zor şartlar altında şampiyonaya katıldıklarını vurgulayarak, "Bowlingle 2019 yılında tanıştım. Şampiyona sürecinin zorluğunun tüm arkadaşlara olumlu yönde katkıları oldu. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz." diye konuştu.

Takımın oyuncularından Hakan Anşin de emeklerinin karşılığını aldıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

Bingöllü gençler 4 aylık çalışmayla bowlingde Türkiye şampiyonu oldu
Bingöllü gençler 4 aylık çalışmayla bowlingde Türkiye şampiyonu oldu
Bingöllü gençler 4 aylık çalışmayla bowlingde Türkiye şampiyonu oldu

YORUMLAR
500
Bilek güreşinde 3 önemli derece Bilek güreşinde 3 önemli derece Bingöl'de üretilip, Kanada'ya ihraç edilecek Bingöl'de üretilip, Kanada'ya ihraç edilecek

İmam Hatip Liseleri, okullar, Türkiye, Bingöl, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bingöllü gençler 4 aylık çalışmayla bowlingde Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika


Son Dakika
11:59 Şarkıcı Merve Özbey'den kızının adına Mardin'de müzik atölyesi!
11:58 3. gün bilançosu: Kiev sokakları çatışma alanı! 3'ü çocuk 198 ölü! Siviller silahlandı! Sığınaklar ağzına kadar doldu
11:49 Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdiği anların videosunu yayınladı, planı tutmayınca bin pişman oldu
11:48 Cezalı olduğu için stada giremeyen Murat Sancak, çözümü çadırda buldu
11:38 Birlikte oldukları ileri sürülüyordu! Onur Arıkan, Defne Samyeli'yi dinlemeye geldi
11:36 Kırımlı gazeteci Khalilova: Rus çarı çocukları ve kadınları bombalıyor, sıra size gelmeden ses verin!
11:33 Dün düğün bugün cephe! Ukraynalı Yaryna Arieva ve Sviatoslav kiliseden sonra silahlarını kuşandı, cepheye koştu
11:30 Melih Gökçek'ten bir tuhaflık daha! Stephen Hawking'in mum heykeliyle konuştu
11:27 Çoban köpekleri kurt sürüsüyle arkadaş olunca, çobanları aldı bir düşünce: Koyunları kime emanet edeceğiz?
11:26 Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yeni yaptırımlar! Listenin tepesinde iki isim: Putin ve Lavrov
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 12:04:20. #1.11#
SON DAKİKA: Bingöllü gençler 4 aylık çalışmayla bowlingde Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement