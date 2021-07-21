Bingöllü gençler Murat Nehri'nin sularında gelecekleri için kürek çekiyor - Son Dakika

Bingöl'ün Genç ilçesinde su sporlarına yönlendirilen 150 çocuk ve genç, Murat Nehri'nin sularında gelecekleri için kürek çekiyorlar.

Su sporlarında büyük potansiyeli bulunan Murat Nehri'nin Genç ilçesinden geçen bölümü, son yıllarda başlatılan çalışmayla kano ve rafting tutkunlarına da ev sahipliği yapıyor.

Kaymakamlık öncülüğünde gençlerin ve çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durması ve bu alanda eğitim alması için kurulan kano ve rafting takımları büyük ilgi gördü.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla hazırlanan "Spora Geç Kalma, Genç Kal" projesi kapsamında kurulan rafting ve kano takımlarına dahil edilen gençler, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde spor eğitim uzmanı ve rafting antrenörü Mahmut Arif Kaya'dan aldıkları eğitimlerin ardından Murat Nehri'nde kürek çekmeye başlıyor.

Murat Nehri'nde 6 yıldır kano ve rafting yaparken eğitimle de kendilerini geliştiren 150 çocuk ve gençten 14'ü Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nu kazandı, 25'i lisanslı sporcu oldu.

Tunceli, Van, Şırnak ve Hakkari'de yapılan Türkiye şampiyonalarına katılan rafting takımı Rize'deki dünya şampiyonaları elemelerinde 56 takım içerisinde 8. olmayı başardı.

Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri kapsamında geçen yıl Tunceli'de yapılan rafting yarışmalarında kenti temsil eden Bingöl Rafting Takımı, Türkiye ikinciliği elde etti.

Bingöllü çocuklar ve gençler, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda kıyasıya yarışmak için Murat Nehri'nde kürek çekmeye devam ediyor.

Murat Nehri'nin mavi yeşil sularında sporcuların yaklaşık 7 kilometrelik parkurda yaşadığı kano keyfi, güzel görüntüler oluşturuyor.

Pist ve kano evi talebi

Spor eğitim uzmanı ve rafting antrenörü Mahmut Arif Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede su sporlarına 2 rafting botuyla başladıklarını söyledi.

Daha sonra 8 kişilik takım kurduklarını anlatan Kaya, bununla ilgili tanıtım yaptıkça gençlerin bu spora yöneldiğini belirtti.

Kaya, haftanın belli günlerinde periyodik şekilde 50 sporcuya eğitimler verdiklerini dile getirerek, "Kanoya binme tekniği, düşerken bir nesneye tutunma, akan bir suda kurtulma ve aynı zamanda nehir rehberliği konularında gençlere yardımcı oluyorum. Gençleri başka yönlere gitmelerine izin vermeden bu spora çektik. Güzel şekilde ilimizi temsil ettiler. Destek sağlanırsa gençlerimiz daha güzel yerlere gelebilir." dedi.

Genç'ten bir milli takım sporcusu çıkarma hedeflerinin bulunduğunu, gençlere güvendiğini ifade eden Kaya, nehir üzerinde pistler oluşturulması gerektiğine dikkati çekti.

Bazı kum ocaklarının nehirden kum çektiğini, bunun akıntıyı bozduğunu aktaran Kaya, "Kum ocaklarının buradan kum almalarını bırakmasını ve nehrin düzgün bir şekilde akmasının sağlanmasını istiyoruz. Talep çok ancak kano sayımız yeterli değil. Raftingde de 2 botla antrenman yapıyor, yarışmaya gidiyoruz. Sporcuların en azından kıyafetlerini değiştirebilecekleri bir kano evi yapılmasını istiyoruz. Bu şekilde gençlerimize daha sosyal bir ortam sağlanabilir." diye konuştu.

Baver Kaya: "Gün geçtikçe gelişiyoruz"

Sporculardan Baver Kaya su sporları sayesinde üniversite eğitime başladığını belirterek, "Harika şeyler öğrendim. Sigara ve alkol gibi şeylerden uzaklaştık. Şehir şehir gezip Türkiye yarışmalarına katılıyoruz. Gün geçtikçe gelişiyoruz." ifadelerini kullandı.

Serhat Koca da 4 yıldır kano ve rafting yaptığını anlatarak, aynı zamanda antrenör yardımcılığı görevini de yürüttüğünü aktardı.

Bu sporu yapanların çok eğlendiğini dile getiren Koca, "Murat Nehri daha önce boğulma olayları nedeniyle çok can aldı. Bir yandan da insanların bu korkularını yenmeye çalışıyoruz.

Herkesi suya davet ediyoruz. Çok talep var." diye konuştu.