Bingöllü kadın girişimci KOSGEB desteğiyle tekstil atölyesi kurdu - Son Dakika

Bingöl'de, 27 yaşındaki Elif Arslan, devlet desteğiyle hayali olan tekstil atölyesini açtı.

Çocuk yaşta bir terzide tekstil sektörüyle tanışan, bir çocuk annesi Arslan, yıllarca bu alanda çalıştıktan sonra Halk Eğitim Merkezi'nde dikiş nakış kursunda usta öğreticilik yaptı.

Kendi tekstil atölyesini kurmak isteyen Arslan, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) "İleri Girişimci Programı"na başvurdu.

İş fikri kabul edilince 100 bin lira makine ve ekipman desteği alan Arslan, 19'u kadın 25 kişinin istihdam edildiği tekstil atölyesi kurdu.

Arslan, AA muhabirine, 16 yıldır sektörde çalıştığını söyledi.

KOSGEB'den aldığı destekle iş yerini kurma hayaline geçen yıl kavuştuğunu dile getiren Arslan, özellikle kadınlara istihdam olanağı sunduğu için çok mutlu olduğunu belirtti.

İŞKUR'un Meslek Eğitimi Programı kapsamında 25 personel aldığını anlatan Arslan, genç girişimci kadın olunca desteklerin daha fazla olduğunu aktardı.

İşe başlarken 3 çeyrek altından başka hiçbir maddi olanağı bulunmadığını, KOSGEB'in desteğiyle hayaline kavuştuğunu ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Çocukken el bezleriyle bebeklerime elbiseler yapardım. 11 yaşında küçük bir terzide işe başladım. Bu süreçte en büyük destekçim eşim ve ailemdi. Şu anda iş yerimizi büyütme aşamasındayız. Eğer fabrika tarzı bir yer bulabilirsek atölyemizi büyüteceğiz. Hedefim en az 100 kişilik istihdam sağlamak."

"Kadınsın evinde otur" dediler

Arslan, Milli Eğitim Bakanlığının programı kapsamında 11 stajyerin atölyesine geldiğini, onlara da mesleği öğrettiğini kaydetti.

Atölyede çocuk kıyafetleri ürettiklerini belirten Arslan, "İlk başladığım zaman 'Kadınsın evinde otur, ev hanımlığını yap' dediler ama zaten uzun zamandır çalışıyordum. Niye daha fazla ilerlemeyeyim dedim." ifadesini kullandı.

"İlk kez burada işe başladım"

Çalışanlardan Feride Tatlı ise dikiş nakış kursuna giderek mesleği öğrendiğini anlatarak, "İlk kez burada işe başladım. İş yeri sahibinin kadın olması işi daha da sevmemizi sağladı." dedi.

Seren Buğluş da işe girdikten sonra ailesine ciddi katkıda bulunduğuna işaret ederek, Arslan'ı örnek alıp ileride onun gibi girişimci olmak istediğini vurguladı.