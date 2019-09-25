Bingöllü kadınlardan evlat nöbeti tutan annelere destek

Bingöllü kadınlar, Diyarbakır'da günlerdir evlat nöbeti tutan annelere destek verdi.



Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde 23 gündür evlat nöbeti tutan annelere, bir destek de Bingöl'deki kadınlardan geldi. Merkez Genç Caddesi saat kulesi önünde Kadın Sivil Toplum Kuruluşları ve Kadın Temsilcilerinden oluşan kadınlar bir araya geldi. Kadınlar 'Anaların Direnişi' adı altında Diyarbakır'da 23 gündür dağa kaçırılan evlatları için nöbet tutan annelere destek açıklaması yaptı.



Kadın Temsilcileri adına konuşan Kübra Varan," Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracağına yürekten inanıyoruz. Tarih, teröre meydan okuyan annelerini ve direnişlerini saygıyla yazacaktır. Bulundukları şehirde siyasi ve toplumsal yalnızlılaştırma dahil her şeyi göze alıp, evlatlarının dönmesini isteyen anneler başka canlar yanmasın diye inşallah çıktıkları yolda zafere ulaşacaklardır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. Evladımın ölüsüne bile razıyım diyen annelerin masum ve insani direnişlerinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur" dedi.



Tüm kamuoyunu bu direnişi desteklemeye beklediklerini aktaran Varan, "Edirne'den Kars'a tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne sancısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz. Ülkemizin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekun mücadele içindeyiz. Vatan uğrana verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evlatlarını geri alabilmek için 'Yeter' diyen Hacire annemiz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara, göz yaşlarına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir" şeklinde konuştu. - BİNGÖL