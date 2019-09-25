Bingöllü lise öğrencileri, Fırat Teknokent'i gezdi

Bingöllü lise öğrencileri, 'Gençlik Çalıştayı' Projesi kapsamında Elazığ'a gelerek Fırat Teknokent'i gezdi.



Bingöl Valiliği himayesinde yürütülen ' Gençlik Çalıştayı' projesi kapsamında 15 Temmuz Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki 30 öğrenci Elazığ'a geldi. Elazığ'a gelen öğrenciler, gençlerin teknoloji ile tanışması ve girişimciliğin özendirilmesi amacıyla düzenlenen program kapsamında Fırat Teknokente geçti. İlk önce Teknoketin tanıtımı ile ilgili sinevizyon gösterisini izleyen öğrenciler, daha sonra birim ve firmaları gezerek laboratuvarları inceledi.



Öğrencileri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Fırat Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi Destek Programları Modülü Uzmanı İmran Açıkgöz, " Bingöl'den öğrencilerimizin Teknokent ziyareti gerçekleşti. Onları burada ağırladık. Teknokent'in birimlerini, laboratuvarları gezdirdik. Öğrenciler de eğitime tanık olma fırsatı buldular. Misafirlerimize burada yer alan firmalarımızı gezdirdik. Burada bulunmalarından son derece memnunuz. Son teknoloji gelişen inovasyon, teknolojik yönetim ve benzeri konular geleceğin trendleri olduğundan ve öğrencilerin de bu tarz konulara ilgili olduğunu düşündüğümüzden onlara yardımcı olmaya çalıştık" dedi.



Gençlerin teknoloji ile tanışması amacıyla bu teknik geziyi düzenlediklerini belirten Bingöl Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Mesut İlhan, " Bingöl Valiliği himayesinde yürütülen ' Gençlik Çalıştayı' kapsamında gençlerimizin teknoloji ile tanışması ve girişimciliğin özendirilmesi amacıyla Elazığ'da Teknokent teknik gezisi düzenledik. Burada gençlerimiz teknoloji ile tanışıp ileride seçecekleri mesleklere katkısı olacaktır. Akabinde bir kültür gezisi de yapacağız. Harput'u gezeceğiz. Yine aynı şekilde öğrencilerimizin hem üretim yerlerini görmesi hem de bilimle tanışmasını sağlamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.



Lise son sınıf öğrencisi olduğunu ve üniversiteye hazırlandığını aktaran Onur Atan, " Mühendislik bölümü hakkında fazla bilgim yoktu. Buraya geldim, biraz daha bilgi edindim. Bu gezilerin olması daha iyi ve insanlar bilgileniyor"ifadelerini kullandı.



Eğitim gezisine geleceğini planlamak için katıldığını dile getiren Abdul Melik Saylan ise, Fırat Üniversite'sindeki (FÜ) gelişmişliği görerek çok beğendiğini ve gelecekte FÜ'ye gelmeyi düşündüğünü belirtti. - ELAZIĞ