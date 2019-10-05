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Bingöllü öğrencilerden Vali Coşkun'a ziyaret

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Bingöl'den Osmaniye'ye gelen 40 öğrenci Vali Ömer Faruk Coşkun'u ziyaret etti.

Bingöllü öğrencilerden Vali Coşkun'a ziyaret, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Bingöl'den Osmaniye'ye gelen 40 öğrenci Vali Ömer Faruk Coşkun'u ziyaret etti.

Valilik Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonu'nda gençleri kabul eden Vali Coşkun, öğrencilerin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Proje kapsamında Bingöl'den kentimize gelen öğrencilerimizi ağırlamaktan mutluyuz. Proje ile Osmaniye ve Bingöl arasında bir gönül köprüsü oluşturmasını, birlik, beraberliğimize, dayanışmamıza ve kardeşliğimize vesile olmasını diliyorum. Öğrencilerimiz burada tarihi ve doğal güzelliklerimizi görecek, sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunacak. Bu yaşlarda bu tür faaliyetler, öğrencilerimizin geleceğinin inşası açısından önem arz ediyor." diye konuştu.


Vali Coşkun, ziyaret sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Emine Erdoğan, Faruk Coşkun, Osmaniye, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:40 Kaynak: AA
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