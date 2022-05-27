Bingöllü öğrencilere Çanakkale, İstanbul ve Ankara gezisi - Son Dakika
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Bingöllü öğrencilere Çanakkale, İstanbul ve Ankara gezisi

27.05.2022 16:02
Bingöllü öğrencilere Çanakkale, İstanbul ve Ankara gezisi

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde lise öğrencileri Çanakkale, İstanbul ve Ankara'yı gezdi.

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde lise öğrencileri Çanakkale, İstanbul ve Ankara'yı gezdi.

Kiğı Kaymakamlığı, belediye ve Kiğı Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin desteğiyle 1 hafta süren gezi programında öğrenciler Ankara, Çanakkale ve İstanbul'u görme fırsatı buldu.

Çanakkale Zaferi'nin yaşandığı mekanları, Anıtkabir'i, TBMM'yi ve İstanbul'un güzelliklerini ziyaret eden öğrenciler, keyifli vakit geçirdi.

Öğrenciler gezi kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile de bir araya geldi.

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Kaynak: AA

Çanakkale, Ankara, Bingöl, Kiğı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöllü öğrencilere Çanakkale, İstanbul ve Ankara gezisi - Son Dakika


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