Bingöllü öğretmen ev ev dolaşıp öğrencilerin kitap ihtiyacını karşılıyor - Son Dakika

Bingöllü öğretmen ev ev dolaşıp öğrencilerin kitap ihtiyacını karşılıyor

24.11.2020 11:19
Bingöllü öğretmen ev ev dolaşıp öğrencilerin kitap ihtiyacını karşılıyor, System.String[]

Bingöl'ün Genç ilçesinde öğretmen Veysel Çeliker, başlattığı kampanya kapsamında temin ettiği kitapları, ev ev gezerek öğrencilere ulaştırıyor.

Bingöl'ün Genç ilçesinde öğretmen Veysel Çeliker, başlattığı kampanya kapsamında temin ettiği kitapları, ev ev gezerek öğrencilere ulaştırıyor.

İlçedeki Nuri Özaltın İlkokulunda sınıf öğretmeni Çeliker, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde, evinden çıkamayan, özellikle de kırsalda yaşayan öğrencilerin ihtiyaç duyduğu kitapları temin etmek için kampanya başlattı.

Çeliker'in sosyal medyadan duyurduğu "Yüzlerce Çocuk Binlerce Kitap" adlı kampanyaya il genelindeki esnaftan büyük destek geldi.

Bingöl ve ilçelerinde kırtasiye işleten hayırsever esnafın desteğiyle temin ettiği yardımcı ders kitapları, hikaye ve romanları kilometrelerce yol katederek talepte bulunan öğrencilerin adreslerine teslim eden Çeliker, 3 ayda 100'ü aşkın öğrenciye ulaştı.

Eğitim öğretimden arta kalan zamanını yine öğrencilere ayıran Çeliker, bu gönüllü hizmetiyle yüzleri güldürüyor.

"Binlerce kitap dağıttık"

Çeliker, AA muhabirine, Kovid-19 ile mücadele sürecinde öğrencilerin mağdur olmaması için Milli Eğitim Bakanlığı, idareciler ve öğretmenlerin ellerinden gelen gayreti gösterdiğini söyledi.

Öğrencilerin zaman zaman yardımcı kaynaklara ulaşma noktasında sıkıntı yaşadığını ifade eden Çeliker, "Özellikle maddi imkanı olmayan velilerimizin talepleri oldu. Sağ olsunlar, Bingöl esnafından çok ciddi destek aldık. Bingöl merkez ve 7 ilçemizdeki öğrencilerimize ulaştık, binlerce kitap dağıttık." dedi.

Çeliker, öğrencilerin mağduriyet yaşamamasını amaçladığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bizler çok zorlu şartlarda eğitim öğretimi sürdürdük. Lise sınavlarına hazırlanırken sadece bir kaynak kitabım vardı. Şu an imkanlarımız elbette daha fazla. Çocuklarımız pandemi sürecinde kitaplara ulaşma noktasında çok ciddi problem yaşıyor. Velilerimiz de bize ulaşıp, ihtiyaçlarını belirtiyor. Bu ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Esnafımız da sağ olsun çok duyarlı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Değeri paha biçilemez bir destekte bulunuyorlar."

Kitapları teslim ederken çocukların büyük mutluluk yaşadığını anlatan Çeliker, "Çocuklarımızın yüzündeki o gülümseme bizim için her şeye bedel. Belki yüzlerce kilometre yol katediyoruz ama bunun bize verdiği mutluluk tarif edilmez. Bingöl'deki velilere ve çocuklarımıza bir daha sesleniyoruz, okumak isteyip de özellikle yayın desteği noktasında sıkıntı çeken bütün çocuklarımızın emrindeyiz. Hepsine başarı diliyorum." dedi.

Yardımcı ders kitapları verilen Sedanur Turhan da bir kardeşiyle üniversite sınavına hazırlandığını, bir kardeşinin de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava gireceğini söyledi.

Salgın sürecinde kitaba erişimde güçlük yaşadıklarını, öğretmen Çeliker'den destek istediklerini dile getiren Turhan, "Sağ olsun kendisi de bizi kırmayıp ihtiyacımız olan kitapları evimize getirdi. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah sınavda başaracağız." ifadelerini kullandı.

Özaltın Holding, Veysel Çeliker, Bingöl, Kitap, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bingöllü öğretmen ev ev dolaşıp öğrencilerin kitap ihtiyacını karşılıyor - Son Dakika


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