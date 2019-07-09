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Bingöllüler Derneği'nden Başkan Güder'e ziyaret

34 dakika önce

Malatya Bingöllüler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Saim Balat ve dernek yönetimi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile bir araya gelerek, istişarede bulundu.

Bingöllüler Derneği'nden Başkan Güder'e ziyaret, System.String[]
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Malatya Bingöllüler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Saim Balat ve dernek yönetimi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile bir araya gelerek, istişarede bulundu. Başkan Güder, Malatya'nın Bingöl'den göç almaya devam ettiğini belirterek, "Civar illerden gelen insanlarımız, Malatya'da çok rahat bir yaşam ortamı buluyorlar" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, katılımcı belediyecilik kapsamında sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Malatya Bingöllüler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Saim Balat ve dernek yönetimi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i ziyaret ederek, istişarede bulundu. Burada konuşan Malatya Bingöllüler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Saim Balat, Başkan Güder ile istişarede bulunmak amacıyla ziyarette bulunduklarını belirterek, Başkan Güder'in Battalgazi ilçesine başarılı hizmetler yapacağına inandığını söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, Malatya'nın Bingöl'den göç almaya devam ettiğini belirterek, "Bingöllüler yapı olarak Malatya ile birbirine çok yakın. Malatya huzur kenti, huzur şehri. Malatya'mızda Bingöllüsü olsun, Diyarbakırlısı olsun, civar illerden gelen insanlarımız, Malatya'da çok rahat bir yaşam ortamı buluyorlar. Yaşantılarını çok rahat bir şekilde idame ettiriyorlar. Tabi bu Malatyalıların özelliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Bingöllüler, Malatya'mızın gerçeği ve şuan hala Bingöl'den ciddi oranda göç alıyoruz. İnanıyorum ki onlarda Malatya'da rahat ettiklerinden dolayı Malatya'ya yerleşmeyi düşünüyorlar. Biz tüm Malatya'nın, özelde Battalgazi'de yaşayan insanların rahat yaşayabilmeleri için, aradaki yaşamsal farkı ortadan kaldırma adına, bütünleştirme adına ortak değerleri ortaya koyma adına biz yerel yöneticiler bu bağlamda dünden başlayan çalışmalarımızı, bugünde devam ettirip, yarına aktarmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:57 Kaynak: İHA
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