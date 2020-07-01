Bingöllüler zorunluluk başlamadan maskesini taktı, kararı destekledi - Son Dakika

Bingöllüler zorunluluk başlamadan maskesini taktı, kararı destekledi

BİNGÖL - Bingöl'de yarından itibaren geçerli olan maske takma zorunluluğu kararına vatandaşlar bugünden uygulamalı olarak destek vermeye başladı.

Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Bingöl'de İl Umumi Hıfzıssıha Kurulu kararı gereğince 2 Temmuz'dan itibaren il genelinde maske takma zorunluluğu getirildi. Valilik tarafından duyurulan karara yarın başlayacak zorunluluğa bugün itibariyle bir çok vatandaş uymaya başladı. Kararı uygulayan vatandaşlar, salgının ciddiye alınmasını isteyerek, uygulamayı desteklerini aktardı.

Maske zorunluluğunun yerinde ve bir uygulama olduğunu belirten vatandaşlardan Bayram Akdemir, "Bizim çok çok memnun kalmamız gereken bir durumdur. Bu vaka olayını ciddiye almak gerek ve tedbir almak lazım. Tedbirleri ne olursa olsun elden bırakmamak gerekir" dedi.

Herkesin hastalık kapabileceğinin altını çizen vatandaşlardan Mehmet Tan ise, "Maske takmak iyi bir şey. Çünkü hastalık yayılmış, herkes kapabilir. Maskesiz oturuyorlar, takmaları lazım. En azından kendimi koruruz hastalıktan" diye konuştu.

Vatandaşlardan Mustafa Keskin'de, "Vali beyin aldığı karar, Bingöl için olumlu bir karardır. Vali beyin bu kararını destekliyoruz, tedbirlere uyuyoruz" ifadelerini kullandı.