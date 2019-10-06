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Binicilik: Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası

32 dakika önce

Binicilikte Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası'nı, Bolero" isimli atıyla Osman Şen kazandı.

Binicilik: Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası, System.String[]

Binicilikte Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı Kupası'nı, Bolero" isimli atıyla Osman Şen kazandı.

Ankara Atlı Spor Kulübünün ev sahipliği yaptığı yarışta Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası sahibini buldu.

Tek kategoride koşulan 130 santimetre engel atlama yarışmasında Osman Şen, "Bolero" isimli atıyla birinci oldu.

Hasan Şentürk, "Gigolo" adlı atıyla ikinci, "Atleet" isimli atıyla da üçüncü sırada yer aldı.

Yarışmanın ardından dereceye girenlere ödüllerini Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Ankara Atlı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Sencer Güneşsoy, Türkiye Binicilik Federasyonu (TBF) Başkanı Atıf Bülent Bora ve Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu takdim etti.

Osman Şen, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:38 Kaynak: AA
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