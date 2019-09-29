Binicilik: TBMM Kupası

Binicilikte TBMM Kupası'nı, "Condino 29" isimli atıyla Hasan Şentürk kazandı.
Başkent Binicilik Kulübünün ev sahipliği yaptığı özel unvan engel atlama yarışmalarının son gününde TBMM Kupası sahibini buldu.
Tek kategoride koşulan 145 santimetre engel atlama yarışmasında Hasan Şentürk, "Condino 29" isimli atıyla birinci oldu.
Beysim Hüseyinoğlu, "Carina" adlı atıyla ikinciliği elde ederken, "SIEC Clic"" isimli atıyla mücadele eden Oğuz Dalmış ise üçüncü sırayı aldı.
Yarışmanın ardından dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.