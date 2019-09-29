Son Dakika Haberleri: Binicilik: TBMM Kupası
Son Dakika Spor Haber

Binicilik: TBMM Kupası

49 dakika önce

Binicilikte TBMM Kupası'nı, "Condino 29" isimli atıyla Hasan Şentürk kazandı.

Binicilik: TBMM Kupası, System.String[]

Binicilikte TBMM Kupası'nı, "Condino 29" isimli atıyla Hasan Şentürk kazandı.


Başkent Binicilik Kulübünün ev sahipliği yaptığı özel unvan engel atlama yarışmalarının son gününde TBMM Kupası sahibini buldu.


Tek kategoride koşulan 145 santimetre engel atlama yarışmasında Hasan Şentürk, "Condino 29" isimli atıyla birinci oldu.

Beysim Hüseyinoğlu, "Carina" adlı atıyla ikinciliği elde ederken, "SIEC Clic"" isimli atıyla mücadele eden Oğuz Dalmış ise üçüncü sırayı aldı.

Yarışmanın ardından dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Hasan Şentürk, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TBMM açılıyor, ilk gündem maddesi 'Yargı Reformu ve Strateji Belgesi'
Konyaspor, Kayserispor'u 2-1 mağlup etti Cevad Prekazi, Younes Belhanda'yı topa tuttu! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 32 kişiye adli işlem yapıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 16:47:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Binicilik: TBMM Kupası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]