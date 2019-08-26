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Binicilik: Türkiye Kupası Engel Atlama Yarışmaları

1 saat önce

Altan Kıraç Yetişkin Biniciler 2019 Yılı Türkiye Kupası Engel Atlama Yarışmaları sona erdi.

Binicilik: Türkiye Kupası Engel Atlama Yarışmaları, System.String[]

Altan Kıraç Yetişkin Biniciler 2019 Yılı Türkiye Kupası Engel Atlama Yarışmaları sona erdi.

Kemer Golf Country Atlıspor Kulübünde düzenlenen yarışlarda iki ayak sonucunda erkeklerde kupanın sahibi Dila Atlıspor Kulübünden Kerly VD Bisschop isimli atı ile Abdullah Aksu oldu. Bursa Atlıspor Kulübünden Mexico VD Brouwershoeve Z isimli atı ile Cemil Oğuz ikinci gelirken, Padok Atlıspor Kulübünden Bono isimli atı ile Hasan Gökhun Çilingir ve İstanbul'dan ferdi olarak yarışan Aquila isimli atı ile Arslan İşçiler üçüncü sırayı paylaştı.

Kadınlarda ise Kemer Country Club'dan FYN 4 isimli atı ile Senem Kibar, ilk sırada yer aldı. Samandıra Atlıspor Kulübünden Wervelwind 4 isimli atı ile Talya Afyoneri ikinci, Ankara Atlıspor Kulübünden Aakie isimli atı ile Hilal Gündoğ ise üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Altan Kıraç'ın eşi Fatoş Kıraç ve çocukları Dila, Sinem ve Korhan Kıraç'tan aldılar.

Türkiye Kupası, Kemer, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:20 Kaynak: AA
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