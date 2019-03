Binicilik Tutkusu Yaş Tanımıyor

Ordu'da küçük yaşta ata binmeye başlayan ve yaklaşık 70 yıldan bu yana bu sevdasından hiç vazgeçmeyen Ali Bulat (75), gününün büyük bölümünü atların arasında geçiriyor.

Ünye ilçesinde yaşayan, küçük yaşlarda ailesine ait atla biniciliğe başlayan ve o günden sonra adeta at sırtından inmeyen Bulat, Ünye Belediyesi Binicilik Tesisleri'ndeki rahvan yarış atlarıyla yakından ilgileniyor.



Tesisin harasında kendisine ait atla birlikte 20 atın her türlü bakım, temizlik ve tımarını yapan Ali Bulat, atları her yıl geleneksel olarak düzenlenen rahvan yarışlarına hazırlıyor.



Aynı zamanda rahvan at yarışçısı da olan Bulat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ata binmenin kendisinde yaklaşık 70 yıllık bir tutku olduğunu, bu yolla günün tüm yorgunluğunu attığını belirtti.



Bulat, "75 yaşındayım ve ilçede en yaşlı rahvan at biniciyim. At bizim kültürümüzde yeri hep ayrı olmuştur. Allah ömür verdiği sürece at üstünden inmeyeceğim." dedi.



Atlara olan sevgisini anlatan Bulat, "Dedemin vefat haberini duyar duymaz babamla birlikte yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki yaylaya gitmiştik. O sırada babam beni atının terkisine koymuştu. Birlikte uzun bir yolculuk yapmıştık. O zaman 4 yaşındaydım ve bunu asla unutamam. O gün bu gündür bu at sevgisi benden çıkmadı." şeklinde konuştu.



Rahvan at yarışlarında 7 birincilik kupası ve madalyalar kazandığını anlatan Bulat, atla ilgili bilgi, birikim ve tecrübesini genç nesillere aktaracağını da kaydetti.



Bulat, atlara olan sevgisinin hiç azalmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Günümün neredeyse tamamını da atların içerisinde geçiriyorum. Sabahın erken saatlerinde Ünye Belediyesi Binicilik Tesislerine geliyorum. Akşam saatlerine kadar da buradan hiç ayrılmıyorum. Burada başta kendi atım olmak üzere diğer atlarla yakından ilgileniyorum. Beni gün içerisinde bulmak isteyenler burada bulabiliyor."



Atının yere düşmesi sonucu kaza atlattığını ve el bileğinin kırıldığını anlatan Bulat, bu kazalara rağmen at sevdasından vazgeçemediğini söyledi.



Rahvan atların yarışlara hazırlanması hakkında da bilgiler veren Bulat, "Rahvan atlarının bakımları düzgün ve zamanında yapılmalıdır. Günlük gezdirilmesi gerekmektedir. Atın bakımı sağlam olursa yarışları kazanma olasılığı da yüksek olur." değerlendirmesinde bulundu.



Bulat, at sevgisini çocukları ve torunlarına da aşılacağını dile getirerek, herkesi atları sevmeye ve onlara ilgi göstermeye davet etti.



Ali Bulat'ın kızı Gülseren Uysal da "Ben kendimi bildim bileli babam atlarla ilgileniyor. Kapımızdan at hiç eksik olmadı. Babam her gününü burada geçiriyor. Babamı nerede arasan o hep buradadır." dedi.



Uysal, babasının atlara olan yaklaşımını çok olumlu bulduğunu belirterek, hayvan sevgisine sahip bir babası olduğu için kendini mutlu hissettiğini sözlerine ekledi.

