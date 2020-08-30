30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında binicilik engel atlama yarışmaları Ankara'da düzenlendi.
Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Başkent Binicilik Kulübü'nde gerçekleştirilen organizasyonda, "Charmeur 427" isimli atıyla Kaan Kızılkaplan birinci oldu.
İkinci sırayı "Seymen" isimli atı ile Ömer Çetin alırken, Azra Öztürk ise "Dolce Vita" isimli atıyla yarışı üçüncü sırada tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 19:17 - Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Binicilikte 30 Ağustos Zafer Bayramı Kupası Engel Atlama Yarışmaları yapıldı - Son Dakika Spor