Son Dakika Haberleri: Binicilikte Engel Atlama Yarışları Rekor Katılımla Başladı

Binicilikte Engel Atlama Yarışları Rekor Katılımla Başladı

1 saat önce

Mazda Jinba Ittai Cup 2018 Engel Atlama Binicilik Yarışmaları, Kemer Country Atlı Spor Kulübü'nde binicililerin gösterdiği yoğun ilgiyle Türkiye kapalı manej katılım rekoru ile başladı.

Binicilikte Engel Atlama Yarışları Rekor Katılımla Başladı, System.String[]
Mazda Jinba Ittai Cup 2018 Engel Atlama Binicilik Yarışmaları, Kemer Country Atlı Spor Kulübü'nde binicililerin gösterdiği yoğun ilgiyle Türkiye kapalı manej katılım rekoru ile başladı.

3 ayaktan oluşan organizasyonun ilk etabı 12-13 Ocak 2019 tarihlerinde gerçekleşti. Yarışmaların ikinci ayağı 23-24 Şubat 2019, üçüncü ayağı ise 23 -24 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek, finalleri ise 27-28 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak. 22 takımın yer aldığı Türkiye'nin en iyi 160 at ve binicisinin Ponny, Biniciler, Yıldızlar, Gençler ve Genç Yetişkin ile Yetişkinler olmak üzere beş ayrı kategoride yarışılan yarışmalarda her kategorinin birincilerine Mazda Türkiye tarafından verilecek özel ödülün yanı sıra son iki yaışta ilk beş dereceyi alan yarışmacılar para ödüllerinin sahibi oldu.

2 gün gerçekleşen engel atlama yarışmalarının, ilk ayağının kazanan takımı ise KOERU oldu.

KOERU Takımı:

Burak Azak

Emre Çelikkol

Alin Yazıcı

Ela Civelek

Nazlı Saral

Aslı Aközbek

AKBIYIK: "KATILIM ŞU AN MAKSİMUMDA"

Kemer Country Binicilik Kulübü Sportif Direktörü Atila Akbıyık yaptığı açıklamada, "Mazda Jinba İttai 2019 Takımlar Kupası'nı gerçekleştirdik. 3 ayaktan oluşuyor. Nisan ayında da finali koşacağız. Katılım şu an maksimumda. 160'ın üzerinde at koşuyor şu an. 22 takımımız var, çok heyecanlı yarışmalar geçiyor. Her takımımız 6 biniciden oluşuyor. Binicilerimiz hepsine başarılar diliyorum" dedi.

ÇELİKKOL: "GAYET KEYİFLİ MÜSABAKALAR OLUYOR"

Yarşmaların ilk etabının kazanan takımın binicilerinden Emre Çelikkol ise yaptığı açıklamada, "Şu an hem takım hem de bireysel olarak Mazda müsabakalarını koşuyoruz. Bireysel olarak gayet güzel gidiyor. Aynı zaman da takım olarak da lideriz ve mutluyuz. Gayet keyifli ve güzel müsabakalar oluyor" diye konuştu.

Melda Sarıoğlu da müsabakaların heyecanlı geçtiğini ve her binici için güzel geçmesini ümit ettiğini söyledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:06 Kaynak: DHA

Atlı Spor Kulübü, Kemer Country, Türkiye, Mazda, Spor
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