Son Dakika Haberleri: Binicilikte özel unvan kupaları sahiplerini başkentte bulacak
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Binicilikte özel unvan kupaları sahiplerini başkentte bulacak

50 dakika önce

Başkent Binicilik Kulübü özel unvan kupa müsabakaları yarın Ankara'da başlayacak.

Binicilikte özel unvan kupaları sahiplerini başkentte bulacak, System.String[]

Başkent Binicilik Kulübü özel unvan kupa müsabakaları yarın Ankara'da başlayacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Genelkurmay Başkanlığı Kupası gibi birçok yarışın yapılacağı müsabakalar 29 Eylül Pazar günü sona erecek.

Genelkurmay Başkanlığı Kupası 28 Eylül Cumartesi günü saat 14.00, TBMM Kupası ise 29 Eylül Pazar günü yine saat 14.00'de sahiplerini bulacak.

Ankara, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:24 Kaynak: AA
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