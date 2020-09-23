Binicilikte TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları iptal edildi

Ankara'da hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Genelkurmay Başkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları iptal edildi.

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamada, "Güncel gelişmeler nedeniyle 25-27 Eylül tarihlerinde Başkent Binicilik Kulübünde düzenlenecek 2020 TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı Kupaları ile yarışma programında yer alan yarışmalar Bakanlık talebi ile iptal edilmiştir." denildi.