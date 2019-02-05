Son Dakika Haberleri: Binin Üzerinde Çocuk Renklerin Dünyasıyla Buluştu

Binin Üzerinde Çocuk Renklerin Dünyasıyla Buluştu

57 dakika önce

Kuruluşundan bu yana çocukların sanat ve yaratıcı dünyayla arasında köprü olan Adel Kalemcilik, İz Bırakan 50. Yılında binin üzerinde çocuğu birbirinden renkli atölyelerinde ağırladı

Binin Üzerinde Çocuk Renklerin Dünyasıyla Buluştu, System.String[]

Educational Researcher'da yayınlanan araştırmaya1 göre, düzenli olarak sanat aktiviteleriyle uğraşmak, çocukların karar verme, problem çözme ve farklı açılardan bakabilme yeteneklerini geliştiriyor. Bununla birlikte sanatla ilgilenen çocuklar eleştirel düşünme ve empati kurma becerisi kazanıyor.

Bu doğrultuda Adel Kalemcilik, benimsediği iyilik değeri ile 50 yıldır çocuklara renkleri öğreterek, çizgilerin dışındaki hayallerini yansıtmalarına yardımcı oluyor. Şirket, bu anlayışla çocukların kendi ışıklarını ve yollarını keşfetmelerini mümkün kılmaya devam ediyor.

Çocuk Sanat Festivali kapsamında dört gün boyunca ressam Yiğit Yazıcı'nın eğitmenliğini üstlendiği atölyeleriyle çocukların eğlenerek öğrenmelerini sağlayan Adel Kalemcilik, İz Bırakan 50. Yılında çocukların dünyasına renklerden izler bıraktı.

Yaklaşık binin üzerinde çocuğun katılımıyla gerçekleşen atölyelerde, minik sanatçılar Adel ve Faber-Castell ürünleriyle, ebru, tuval ve maske boyama, Amorf ahşaplara resim yapma gibi aktivitelerle birbirinden yaratıcı objeler hazırladı. Gün sonunda aktivitesini tamamlayan çocuklar "Renk Koruyucusu" sertifikalarını ressam Yiğit Yazıcı'nın elinden aldı. Adel ve Faber-Castell kalem ve boyaların kolay kullanılabilir, güvenilir yapısı ile çocuklar rahatça boyama yapma fırsatı yakalarken, aileler ise çocuklarının mutluluklarına ortak oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:27 Kaynak: Bültenler

Adel Kalemcilik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irkçı Saldırıya Uğrayan Suriyeli Cemal ve Ailesi Evini Terk Etmek Zorunda Kaldı Şanlıurfa'da 1 Ay İçinde 8 Bebek, Annesi Tarafından Emzirilirken Hayatını Kaybetti

Yasak Aşk Yaşadığı Ortaya Çıkan MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu, 18 Yıllık Eşinden Boşanıyor Suudi Arabistan'daki İdam Mahkumu Türk İçin Dışişleri Bakanlığı Harekete Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 11:24:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Binin Üzerinde Çocuk Renklerin Dünyasıyla Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]