Binin Üzerinde Çocuk Renklerin Dünyasıyla Buluştu

Educational Researcher'da yayınlanan araştırmaya1 göre, düzenli olarak sanat aktiviteleriyle uğraşmak, çocukların karar verme, problem çözme ve farklı açılardan bakabilme yeteneklerini geliştiriyor. Bununla birlikte sanatla ilgilenen çocuklar eleştirel düşünme ve empati kurma becerisi kazanıyor.

Bu doğrultuda Adel Kalemcilik, benimsediği iyilik değeri ile 50 yıldır çocuklara renkleri öğreterek, çizgilerin dışındaki hayallerini yansıtmalarına yardımcı oluyor. Şirket, bu anlayışla çocukların kendi ışıklarını ve yollarını keşfetmelerini mümkün kılmaya devam ediyor.

Çocuk Sanat Festivali kapsamında dört gün boyunca ressam Yiğit Yazıcı'nın eğitmenliğini üstlendiği atölyeleriyle çocukların eğlenerek öğrenmelerini sağlayan Adel Kalemcilik, İz Bırakan 50. Yılında çocukların dünyasına renklerden izler bıraktı.

Yaklaşık binin üzerinde çocuğun katılımıyla gerçekleşen atölyelerde, minik sanatçılar Adel ve Faber-Castell ürünleriyle, ebru, tuval ve maske boyama, Amorf ahşaplara resim yapma gibi aktivitelerle birbirinden yaratıcı objeler hazırladı. Gün sonunda aktivitesini tamamlayan çocuklar "Renk Koruyucusu" sertifikalarını ressam Yiğit Yazıcı'nın elinden aldı. Adel ve Faber-Castell kalem ve boyaların kolay kullanılabilir, güvenilir yapısı ile çocuklar rahatça boyama yapma fırsatı yakalarken, aileler ise çocuklarının mutluluklarına ortak oldu.