Binlerce Afgan'ın akın ettiği Kabil Havalimanı'nda çatışma çıktı

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ABD, İngiliz ve Türk askerlerinin de tahliye operasyonları için bulunduğu bölgede tansiyon yükseldi. Reuters'ın haberine göre Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmesi ile birlikte binlerce sivilin akın ettiği Kabil Havalimanı'nda çatışma çıktı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

ABD ve Alman askerlerinin de çatışmalara dahil olduğu öğrenilirken, çatışmanın Afgan güçleri ile kimliği bilinmeyen bir grup arasında yaşandığı belirtildi. Çatışmada 1 Afgan muhafızının hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Alman ordusu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada hiçbir Alman askerinin yaralanmadığı bilgisine yer verdi.