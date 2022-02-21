Binlerce Afgan Pakistan'a geçmek için günlerdir sınırında bekliyor - Son Dakika

Sınırda bekleyen Afgan aileler

Nangarhar ilinden gelen Serdar Vali ile röportaj KANDAHAR - Pakistan'a girmek isteyen ailelerin de aralarında bulunduğu binlerce kişi, son iki haftadır Kandahar vilayetinin Spin Boldak ilçesinde mahsur kaldı.

Çoğunluğu ülkenin kuzey ve doğu illerinden gelen aileler rejim değişikliği sonrası Afganistan'ı terk etmek istiyor ancak Pakistan ülkeye girişlerine izin vermiyor.

Bölgede, yalnızca Pakistan kimlik kartı veya Kandahar kimlik kartı olanların Pakistan'a girmesine izin veriliyor.

Nangarhar ilinden gelen Serdar Vali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki haftadır Spin Boldak ilçesinde bulunduğunu ve burada mahsur kaldığını söyledi.

Torkham geçişinin kapatılmasından sonra Spin Boldak'a geldiğini belirten Vali, ailesiyle birlikte Pakistan'a girmek istediğini söyledi.

"Benim de vizem vardı, sekiz gece Torkham sınırında kaldım ve Pakistan'a gitmeme izin verilmedi. Oğlum kritik durumdaydı ve biz de bu yoldan geçmeye çalışıyoruz ama bu sınır da çok zor" dedi.

Vali, yetkilileri acı çeken Afganlara acımaya ve bu zor zamanlardan geçmelerini kolaylaştırmaya çağırdı.