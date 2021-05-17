Binlerce ailenin yüzü güldü - Son Dakika

Binlerce ailenin yüzü güldü

17.05.2021 13:35
Binlerce ailenin yüzü güldü, System.String[]

Terme'de Ramazan'a özel sosyal destek paketleri ile Ramazan'ın bereketi tüm ilçeyi sardı.

Terme'de Ramazan'a özel sosyal destek paketleri ile Ramazan'ın bereketi tüm ilçeyi sardı. Pandemi nedeniyle kısıtlama ve tam kapanma uygulamalarıyla geçen Ramazan'da ihtiyaç sahiplerinin mağduriyetleri giderilirken, kimse rencide olmasın diye veren el alan eli görmedi.

Terme Belediyesi, Ramazan ayında ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmadı. Binlerce aileye gıda kolisi yardımı ulaştıran belediye ekipleri, yüzlerce kişiye sıcak yemek ve tam kapanma nedeniyle dükkan kapatan yüzlerce esnafa yardımda bulundu.

Binlerce aileye ulaşıldı

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında tam kapanma sürecine denk gelen Ramazan ayı boyunca ilçede binlerce aileye gıda, yüzlerce kişiye sıcak yemek ve yüzlerce esnafa kumanya yardımında bulunduklarını ifade ederek, "Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza binlerce erzak kolisi gönderimi yaptık. Ayrıca Ramazan'da her gün yüzlerce kişiye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdik. Sıcak yemeği evde yemek yapamayacak durumda olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile Kovid-19 pozitif olan hastalara ve ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımıza ulaştırdık. Başvuru taleplerini değerlendirerek, kriterlere uygun olan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımlarımız sorunsuz ulaştı. Bunu yaparken de hiç kimseyi rencide etmemek adına yardımlarımızı gizli tutmaya özen gösterdik" dedi.

Esnaf destek paketi

Tam kapanma sürecinde alınan tedbir kararları gereği kapalı olan Lokanta, Çay ocağı, Bayan ve Erkek Kuaförleri, kahvehaneler, halk otobüsleri, şehir içi dolmuşları tuhafiye ve kırtasiye v.b gibi esnafların tamamına gıda kolisi dağıtıldı. Korona virüsle mücadele kapsamında, faaliyetleri askıya alınan kuaför, berber ve kahvehanelerin çok yakında yeniden çalışmaya başlayacağına inandığını belirten Başkan Kılıç, "Esnaf kardeşlerimiz uzunca bir süre kepenklerini açamadılar. Bu alanlardaki esnaflarımız, aileleriyle beraber düşünüldüğünde, gerçekten oldukça fazla bir nüfusa karşılık geliyor. Ramazan Bayramı öncesinde kendilerine ve ailelerine biraz olsun destek olduğumuz için mutluyuz. Daima yanlarındayız" diye konuştu.

"Hemşehrilerimizin yanındayız"

Korona virüs pandemisinin başladığı ilk günden bu yana koşulsuz şartsız vatandaşlara destek olmayı sürdürdüklerini ifade eden Başkan Kılıç, "Ramazan ayında da pandeminin etkilerini en aza indirmek adına sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliğinin gereği olarak hemşehrilerimizin yanında olmaya devam ettik ve devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Binlerce ailenin yüzü güldü
Binlerce ailenin yüzü güldü
Binlerce ailenin yüzü güldü

Koronavirüs, Pandemi, Ramazan, Terme, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Binlerce ailenin yüzü güldü - Son Dakika


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