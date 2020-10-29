Binlerce araçtan "Yaşasın Cumhuriyet" Konvoyu - Son Dakika

Binlerce araçtan "Yaşasın Cumhuriyet" Konvoyu

KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlamalar Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal'ın Hükümet Konağında tebrikleri kabulü ile başladı. Törende söz alan Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Koşal, "Milletimizin ve Vatanımızın varlığını ve geleceğini korumak amacıyla kök saldığımız toprakları terk etmeyerek 7 sinden 70 ine bir olup verdiğimiz istiklal mücadelesinde dört bir tarafı şehit kanıyla suladığımız bu kutsal toprakları vatan kıldık. Bu gün kutladığımız bayramları nasıl elde ettiğimizi unutmadık unutmayacağız ve unutturmayacağız. Sarıkamış'ı Çanakkale'yi Sakarya'yı ve bugün 15 Temmuz Fırat Kalkanı Zeytindalı, Barış Pınarı, Libya'yı, Azerbaycan'ı, Karadeniz ve Ak denizde verdiğimiz mücadeleyi unutturmayacağız. Bu duygu ve düşünce ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ce silah arkadaşları olmak üzere şehitlerimizi rahmetle anıyor gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Hepimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum." Dedi.

Konuşmaların ardından Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğünün organize ettiği ve yaklaşık binlerce aracın katıldığı "Yaşasın Cumhuriyet" konvoyu ilçede güzel görüntüler oluşturdu. Araçlarda Türk Bayrağı ve Siren Sesleri ile "Yaşasın Cumhuriyet" sloganları atıldı.

"Yaşasın Cumhuriyet" Konvoyu Sarıkamış Caddesinde

Koronavvirüs salgını kapsamında gerçekleştirilemeyecek yürüyüş yerine binlerce aracın katıldığı konvoy güne damgasını vurdu.

Yapılan Konvoydan sonra Yukarı Sarıkamış Şehitliği ziyaret edilerek dualar okundu.

Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğünün organize ettiği ve yaklaşık binlerce aracın katıldığı "Yaşasın Cumhuriyet" konvoyu ilçede güzel görüntüler oluşturdu. Araçlarda Türk Bayrağı ve Siren Sesleri ile "Yaşasın Cumhuriyet" sloganları atıldı.

"Yaşasın Cumhuriyet" Konvoyu Havadan Görüntülendi

Koronavvirüs salgını kapsamında gerçekleştirilemeyecek yürüyüş yerine binlerce aracın katıldığı konvoy güne damgasını vurdu.