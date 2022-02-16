BİNLERCE BALIĞIN KIYIDA TOPLANMA ANI KAMERADA - Son Dakika

ANTALYA'da, Boğaçay adlı akarsuyun denizle buluştuğu noktada bir araya gelen binlerce balık ilginç görüntü oluşturdu. Balık yavrularının kümelendiğini görenler, o anları görüntüledi.

Antalya'da binlerce balık, Boğaçay adı verilen akarsuyun denizle buluştuğu noktada bir araya geldi. Boğaçay Köprüsü'nün ayaklarının altında toplanan balıkları görenler ise cep telefonlarının kamerasıyla o anları görüntüledi. Su üzerinde siyah bir tabaka gibi görülen balıkların neden bu şekilde hareket ettiği, merak uyandırdı.

ILIK SUYA HAREKET EDİYORLAR

Kümelenen balıkların sazangiller ailesi mensubu olabileceğini belirten Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, su sıcaklıklarındaki değişikliğin balıklar üzerinde bu şekilde etkisi olabileceğini söyledi. Akarsulara karışan kar suları nedeniyle suda yaşanan soğumanın balıkların daha ılık su yataklarına göç etmesine yol açtığını anlatan Prof. Dr. Gökoğlu, "Görüntülerde görünen kümeleşme tahminimce sazangiller ailesi mensubu balık türü. Kıyı suları hafiften ısınmaya başladığı için balıklar o noktalara gidiyor. Aynı zamanda fizyolojik gelişimleri için gerek duydukları ılık suyu buldukları gibi denizle akarsuyun birleştiği nokta olduğu içinde plankton olarak zengin bir yer. Bir yandan ısınıp bir yandan besleniyorlar. Balıkların kendi yaşamlarını ilerletmeleri için doğal bir reaksiyon" dedi.