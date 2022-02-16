Üye Girişi
BİNLERCE BALIĞIN KIYIDA TOPLANMA ANI KAMERADA - Son Dakika

BİNLERCE BALIĞIN KIYIDA TOPLANMA ANI KAMERADA

16.02.2022 14:42

ANTALYA'da, Boğaçay adlı akarsuyun denizle buluştuğu noktada bir araya gelen binlerce balık ilginç görüntü oluşturdu.

ANTALYA'da, Boğaçay adlı akarsuyun denizle buluştuğu noktada bir araya gelen binlerce balık ilginç görüntü oluşturdu. Balık yavrularının kümelendiğini görenler, o anları görüntüledi.

Antalya'da binlerce balık, Boğaçay adı verilen akarsuyun denizle buluştuğu noktada bir araya geldi. Boğaçay Köprüsü'nün ayaklarının altında toplanan balıkları görenler ise cep telefonlarının kamerasıyla o anları görüntüledi. Su üzerinde siyah bir tabaka gibi görülen balıkların neden bu şekilde hareket ettiği, merak uyandırdı.

ILIK SUYA HAREKET EDİYORLAR

Kümelenen balıkların sazangiller ailesi mensubu olabileceğini belirten Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, su sıcaklıklarındaki değişikliğin balıklar üzerinde bu şekilde etkisi olabileceğini söyledi. Akarsulara karışan kar suları nedeniyle suda yaşanan soğumanın balıkların daha ılık su yataklarına göç etmesine yol açtığını anlatan Prof. Dr. Gökoğlu, "Görüntülerde görünen kümeleşme tahminimce sazangiller ailesi mensubu balık türü. Kıyı suları hafiften ısınmaya başladığı için balıklar o noktalara gidiyor. Aynı zamanda fizyolojik gelişimleri için gerek duydukları ılık suyu buldukları gibi denizle akarsuyun birleştiği nokta olduğu içinde plankton olarak zengin bir yer. Bir yandan ısınıp bir yandan besleniyorlar. Balıkların kendi yaşamlarını ilerletmeleri için doğal bir reaksiyon" dedi.

BİNLERCE BALIĞIN KIYIDA TOPLANMA ANI KAMERADA
BİNLERCE BALIĞIN KIYIDA TOPLANMA ANI KAMERADA
BİNLERCE BALIĞIN KIYIDA TOPLANMA ANI KAMERADA

YORUMLAR
500

Antalya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİNLERCE BALIĞIN KIYIDA TOPLANMA ANI KAMERADA - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:45 Müge Anlı'dan kahkahalar attıran itiraf: Doğru söylediğim için okey masasından atıldım
14:40 FETÖ hükümlüsü komiser, gider çukuruna düşerek öldü
14:39 6 muhalefet partisi liderinin toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Çok bir araya gelirler ama bir şey çıkmaz
14:38 Cristiano Ronaldo tutuklanacak mı? Futbol dünyasının gözü-kulağı o davada
14:34 Açlık sınırında mı yaşıyorsunuz, yoksulluk sınırında mı? Yoksul sayılmamak için kaç lira kazanmak gerekiyor? İşte o rakamlar
14:27 Böyle olur Survivor'ın Sevgililer Günü kutlaması! Bir çiçek verdi, ortam gerildi
14:26 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Haluk karakteri ölecek mi?
14:22 Deva lideri Ali Babacan: Koskoca ülkeyi sehven yönetiyorlar!
14:21 Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? Osman Bey, Ağabeyi Gündüz Bey'le hesaplaşıyor!
14:10 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elektrik faturaları için: Kabine toplantısında görüşüp açıklama yapacağız
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 14:50:35. #1.13#
SON DAKİKA: BİNLERCE BALIĞIN KIYIDA TOPLANMA ANI KAMERADA - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement