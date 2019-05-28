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Binlerce Bayrampaşalı iftar sofrasında buluştu

2 saat önce

Ramazan ayı boyunca on binlerce komşuyu iftar sofralarında bir araya getiren Bayrampaşa Belediyesi, onuncu iftar programını Ahmet Sarıoğlu Parkı'nda düzenledi.

Binlerce Bayrampaşalı iftar sofrasında buluştu, System.String[]
Ramazan ayı boyunca on binlerce komşuyu iftar sofralarında bir araya getiren Bayrampaşa Belediyesi, onuncu iftar programını Ahmet Sarıoğlu Parkı'nda düzenledi. Binlerce komşunun aynı duygularla aynı sofraları paylaştığı programa Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de katılarak vatandaşların iftar sevincine ortak oldu.

Bayrampaşa Belediyesinin Ramazan ayı boyunca ilçenin dört bir yanında düzenlediği iftar programları aralıksız devam ediyor. Bayrampaşalıları aynı sofrada buluşturarak mahalle sakinlerinin tanışmasını, birlik ve beraberlik duygularının pekişmesini sağlayan Bayrampaşa Belediyesinin iftar programları büyük ilgi görüyor. Binlerce komşu aynı duygularla aynı sofraları paylaşıyor. Son olarak Muratpaşa Mahallesi Ahmet Sarıoğlu Parkı'nda kurulan iftar ve gönül sofralarında buluşan komşular, Başkan Atila Aydıner'e ve ekibine teşekkür ederek birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı. Çocukların da unutulmadığı programda onlar için de birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenlendi.

Programa katılarak vatandaşlarla birlikte iftar yapan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Mübarek Ramazan ayının maneviyatını değerli komşularımız için kurduğumuz iftar sofralarımızda hep birlikte huzur içinde yaşıyoruz. Sofralarımızı onurlandıran Bayrampaşalı tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.

Bayrampaşa Belediyesi, 28 Mayıs Salı günü de Yıldırım Mahallesi Kınalı Ada Sokak'ta düzenleyeceği program ile bu yılki sokak iftarlarını tamamlayacak. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:44 Kaynak: İHA
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