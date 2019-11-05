Binlerce bilim insanından AB'ye mektup: Çevreye zarar veren 'Ortak Tarım Politikası'nı değiştirin
7 saat önce
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden 2 bin 500'dan fazla bilim insanı, ortak imzaladıkları bir mektubu Avrupa Parlamentosu'na ulaştırarak Brüksel'in çevreye zarar veren Ortak Tarım Politikası'nı (CAP) değiştirmesi çağrısında bulundu.
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden 2 bin 500'dan fazla bilim insanı, ortak imzaladıkları bir mektubu Avrupa Parlamentosu'na ulaştırarak Brüksel'in çevreye zarar veren Ortak Tarım Politikası'nı (CAP) değiştirmesi çağrısında bulundu.
AB'ye "Zaman kaybetmeden bilim doğrultusunda hareket edin" mesajı ileten bilim insanları mektuplarını Parlamento'nun Tarım ve Yerel Kalkınma Komitesi'ne (AGRI) ve Çevre, Toplum Sağlığı ve Gıda Sağlığı Komitesi'ne (ENVI) iletti.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:13
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