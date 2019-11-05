Son Dakika Haberleri: Binlerce bilim insanından AB'ye mektup: Çevreye zarar veren 'Ortak Tarım Politikası'nı değiştirin
Son Dakika Dünya Binlerce bilim insanından AB'ye mektup: Çevreye zarar veren 'Ortak Tarım Politikası'nı değiştirin

Binlerce bilim insanından AB'ye mektup: Çevreye zarar veren 'Ortak Tarım Politikası'nı değiştirin

7 saat önce

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden 2 bin 500'dan fazla bilim insanı, ortak imzaladıkları bir mektubu Avrupa Parlamentosu'na ulaştırarak Brüksel'in çevreye zarar veren Ortak Tarım Politikası'nı (CAP) değiştirmesi çağrısında bulundu.

Binlerce bilim insanından AB'ye mektup: Çevreye zarar veren 'Ortak Tarım Politikası'nı değiştirin, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden 2 bin 500'dan fazla bilim insanı, ortak imzaladıkları bir mektubu Avrupa Parlamentosu'na ulaştırarak Brüksel'in çevreye zarar veren Ortak Tarım Politikası'nı (CAP) değiştirmesi çağrısında bulundu.


AB'ye "Zaman kaybetmeden bilim doğrultusunda hareket edin" mesajı ileten bilim insanları mektuplarını Parlamento'nun Tarım ve Yerel Kalkınma Komitesi'ne (AGRI) ve Çevre, Toplum Sağlığı ve Gıda Sağlığı Komitesi'ne (ENVI) iletti.

Euronews.com'da Görüntüle

Avrupa Birliği, Brüksel, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:13 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amerikan askeri yetkililerden DEAŞ iddiası: Irak'ın kuzeyinde kendilerine güvenli bölge buldular
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İBB Başkanı'nın yaptığı tam bir cehalettir Türkiye'nin kararlılığı kazandı: İtalyanlardan sonra Fransızlar da Doğu Akdeniz'den çekilme kararı aldı Trump'a yönelik azil soruşturması sürüyor! İki yetkilinin ifade metinleri yayınlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 04:43:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Binlerce bilim insanından AB'ye mektup: Çevreye zarar veren 'Ortak Tarım Politikası'nı değiştirin
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]