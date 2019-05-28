Son Dakika Haberleri: Binlerce Büyükçekmeceli aynı iftar sofrasında buluştu

Binlerce Büyükçekmeceli aynı iftar sofrasında buluştu

1 saat önce

Büyükçekmece Belediyesi'nin geleneksel mahalle iftarında dün akşam binlerce Sinanobalı birlikte orucunu açtı.

Binlerce Büyükçekmeceli aynı iftar sofrasında buluştu, System.String[]
Büyükçekmece Belediyesi'nin geleneksel mahalle iftarında dün akşam binlerce Sinanobalı birlikte orucunu açtı.

Her akşam farklı bir mahallede iftar düzenleyen Büyükçekmece Belediyesi, dün akşam Sinanoba, Mimaroba ve Ekinoba sakinlerini Barış Manço Parkı'nda bir araya getirdi.

"Çocuklarımız ve Cumhuriyetimiz için çalışacağız"

"Büyükçekmece aileme bir kez daha teşekkür ediyorum" diyen Başkan Dr. Hasan Akgün şu şekilde konuştu, "Hepinizi çok seviyorum çünkü seçimlerde çok büyük destekle tekrar Büyükçekmece'de demokrasiye ve şehrinize sahip çıktınız. Büyükçekmece'de daha güzel şeylerin yapılabilmesi için bize destek verdiniz. Her şey çok daha güzel olacak. Çocuklarımız, ülkemiz, demokrasimiz ve Cumhuriyetimiz için çalışacağız. Bu memleketteki tek mesele eğitimdir. Eğitim meselesini çözemezsek ekonomiyi de çözemeyiz. Atatürk ve Cumhuriyet gençliği bu sorunları çözecektir. Siz değerli Büyükçekmece aileme bir kez daha teşekkür ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün göstermiş olduğu yolda yürümeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Birlik ve beraberlik içerisinde oruçlarını açan binlerce Sinanobalı iftarın ardından ünlü sanatçı Ümit Yaşar'ın seslendirdiği şarkılarla eğlenceli bir Ramazan akşamı geçirdi.

Miniklerden Başkan Akgün'e doğum günü sürprizi

Denizci kıyafeti giyinmiş Büyükçekmeceli çocuklar "Uzun Yol Kaptanı" olarak isim yapan Büyükçekmece Belediye Başkan Dr. Hasan Akgün'ün doğum gününü kutlamak için sahneye çıkmaları gecenin sürprizi oldu. Başkan Dr. Hasan Akgün'e olan sevgilerini mektup satırlarına döken Sinanobalı çocuklar Başkan Akgün ve vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:30 Kaynak: İHA
Mustafa Kemal Atatürk, Hasan Akgün, Büyükçekmece, Güncel
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