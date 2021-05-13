Binlerce çağrının içerisinde bayramı yaşıyorlar - Son Dakika

Zonguldak 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları binlerce çağrının içerisinde Ramazan Bayramı'nı yaşıyor.

İçişleri Bakanlığınca acil çağrıların tek merkezde toplanması amacıyla Zonguldak'ta iki yıl önce hayata geçirilen 112 Acil Çağrı Merkezi, Ramazan Bayramı'nda da vatandaşların imdadına yetişiyor. Acil durumlarda birden çok numara aramak yerine vatandaşlara kolaylık sağlanması ve acil durumlarda koordinasyonun sağlanması amacıyla hayata geçen 112 Acil Çağrı Merkezi Ramazan Bayramı'nda da yoğun mesai yapıyor.

Ailelerinden ayrı bayram geçiren merkez çalışanları ise vatandaşlara hizmet etmekten dolayı memnun oldukları belirtirken çağrı merkezine gelen asılsız ihbarlardan ise şikayetçi. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Cemal Kar, mesai yapan çağrı merkezi personeline bayram dolayısıyla çikolata ve kolonya ikram ederek bayramlarını kutladı.

Namaz saatini sormak için aradılar

112 Çağrı Merkezi Grup Koordinatörü Elif Büşra Kabataş, markete, hastaneye gitmek için arayanlar dahi olduğunu hatırlatarak "Genelgede yayınlandığı halde vatandaşımız genelgeyi okumuyor. Burayı arayıp soruyorlar. veya şöyle gereksiz çağrılar geliyor. Ekmek almaya, markete gitmeye bizi arayıp soruyorlar. Hastaneye gitmeyle ilgili çağrılar geliyor. Aldığımız çağrıların yarısı gereksiz. Geceleri alkollü kişiler çok arıyor. Bu gün için güzel çağrı aldık. Bayramımızı kutladılar. Bana 'İyi ki varsınız' diyerek bayramımı kutlayan bir çağrı geldi. Bazen 500 çağrı ile kapattığım da oluyor. Tam kapanma dolayısıyla daha fazla yoğun oluyoruz. Aklınıza gelebilecek her şey için arıyorlar. Kartında su bitenler arıyor. Her türlü konu için aranıyoruz. Bayram namazı için bile aradılar. Biz vatandaşımıza gerekli bilgileri veriyoruz ama çok gereksiz çağrı alıyoruz" şeklinde konuştu.

"Gereksiz çağrılar acil durumlarda bizi engelliyor"

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Cemal Kar, gereksiz çağrılar dolayısıyla yaşanan meşguliyete dikkat çekerek şöyle dedi:

"7/24 çağrı merkezimizde çalışan personelimizin bayramını kutladık. Tüm çalışanların, 70 ilde bulunan çağrı merkezi çalışanlarımızın da bayramlarını kutluyorum. Sağlık sıhhat içinde nice bayramlar geçirmek dileğiyle tekrar bayramlarını kutluyorum. Vatandaşımız basın yoluyla elde edebilecek bilgiyi 112'yi arayaraktan bir meşguliyete sebep oluyor. Acil olan durumlarda da bizi engellemiş oluyor. Biraz daha resmi siteleri takip etmelerini rica ediyoruz. Buradaki yoğunluğu biraz daha azaltmış olacak. Biz de acil çağrılara müdahale etme konusunda aktif rol oynayacağız."

"Hastalar bile önce bayramımızı kutladı"

Acil Çağrı Merkezi'nde görev yapan Dr. Burhan Çelik, ailelerinden uzakta bayram geçirseler bile aile ortamında çalıştıklarını ifade etti. Çağrı merkezine ulaşan hastaların önce bayramlarını kutlayarak yardım istediğini belirten Çelik, "Sadece biz değil tüm sağlık personelleri, emniyet, jandarma ekipleri görevdeyiz. 7/24 bayramda da görevimizin başındayız. Buradan görevi başındaki tüm personellerin bayramını kutluyorum. Asılsız ihbarların çoğu aslında art niyetten kaynaklanmıyor. Vatandaşın kime başvuracağını bilmemesinden kaynaklanıyor. Kendi aracı olmayan vatandaşlar polikliniğe gitmek için ambulans hizmetinden faydalanmak istiyorlar. 112 Acil ambulanslarını biz sadece hastalara gönderiyoruz. Taksi gibi kullanırsak acil hastalara ambulans yetiştiremiyoruz. Bu vatandaşların da tabi ki yardıma ihtiyacı var. Biz 112'ye düşen bu tarz çağrıları uygun birimlere yönlendiriyoruz. Esasında görevimiz sadece ambulans göndermekten ziyade ne yapacağını bilmeyen vatandaşlara kılavuzluk yapmak. Bilgilendirmek. Vatandaşlar arayınca hasta olanlar bile önce bayramımızı kutlayarak söze başlıyorlar. Güzel bir şey. Aileden biriymiş gibi hissettiriyor. Böyle yakın hissetmek, bayramı kutlamak ailemizden uzak değilmişiz değil de ailemizmiş gibi hissettiriyor" şeklinde konuştu.

İl Sağlık Müdürü, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı

Öte yandan İl Sağlık Müdürü Dr. Ertuğrul Güner de bayram dolayısıyla acil çağrı merkezine gelerek sağlık çalışanlarının bayramını kutladı. Çağrı merkezi personeline çikolata ikram eden Güner, telsiz aracılığıyla sahada görev yapan sağlık çalışanlarının da bayramını kutladı. - ZONGULDAK