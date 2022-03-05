Binlerce canlı salyangoz kıyıya vurdu - Son Dakika

Binlerce canlı salyangoz kıyıya vurdu

Sahilde deniz anasından sonra salyangoz şaşkınlığı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde kıyıya vuran binlerce canlı salyangoz görenleri şaşkına çevirdi. 5 kilometrelik plajın üçte birinde sahili adeta kaplayan salyangozları gören bazı vatandaşlar canlı salyangozlar yeniden denize attı.

Alanya'da sabah erken saatlerde Keykubat Plajı'na inen vatandaşlar gözlerine inanamadı. Geçtiğimiz günlerde kıyıya vuran deniz analarından sonra sahil bu defa kıyıya vuran on binlerce canlı salyangoza sahne oldu. 5 kilometrelik Keykubat ve Galip Dere Plajı'nın üçte bire yakın bölümü kıyıya vuran salyangozlarla dolarken bazı duyarlı vatandaşların salyangozları denize attığı gözlendi.

10 yıldır Keykubat Plajı'nda su sporu işletmeciliği yapan Hasan Argani, ilk kez böyle bir dağa olayıyla karşılaştığını ve bu kadar çok salyangozun ilk defa kıyıya vurduğunu belirterek, "Bundan birkaç hafta önce deniz anaları kıyıya vurmuştu, son üç gündür çok az sayıda salyangozu kıyıda görmüştüm ama bu sabah binlercesini görünce şaşkına döndüm. Elimden geldiği kadar toplayıp denize yeniden atıyorum" dedi.