Sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa süre içerisinde gündeme oturdu. Söz konusu videoda, traktör arkasında binlerce civciv ve hemen suyun içerisindeki timsahlar yer alıyor.
Videodaki kişilerin, kasanın kapağını açtıktan sonra binlerce civcivi timsahlara yem ettikleri görülüyor. Timsahlar ise önlerine düşen civcivleri anında yiyor.
Görüntülerin paylaşılmasının ardından sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Kullanıcılar videoyla ilgili "Yazık günah", "Yapılan çok yanlış", "Besleyecek başka bir şey yok mu" tarzı yorumlarda bulundu.
Son Dakika › Yaşam › Binlerce civcivin timsahlara yem edildiği görüntülere tepki yağdı - Son Dakika