Binlerce civcivin timsahlara yem edildiği görüntülere tepki yağdı - Son Dakika
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Binlerce civcivin timsahlara yem edildiği görüntülere tepki yağdı

17.09.2022 23:12

Sosyal medyada binlerce civcivin timsahlara yem edildiği görüntüler kısa süre içerisinde büyük tepki topladı. Kullanıcılar videoyla ilgili "Yazık günah. Yapılan çok yanlış. Besleyecek başka bir şey yok mu?" tarzı yorumlar yaptı.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa süre içerisinde gündeme oturdu. Söz konusu videoda, traktör arkasında binlerce civciv ve hemen suyun içerisindeki timsahlar yer alıyor.

KASANIN KAPAĞINI AÇIP TİMSAHLARA YEM ETTİLER

Videodaki kişilerin, kasanın kapağını açtıktan sonra binlerce civcivi timsahlara yem ettikleri görülüyor. Timsahlar ise önlerine düşen civcivleri anında yiyor.

ELEŞTİRİ YAĞDI

Görüntülerin paylaşılmasının ardından sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Kullanıcılar videoyla ilgili "Yazık günah", "Yapılan çok yanlış", "Besleyecek başka bir şey yok mu" tarzı yorumlarda bulundu.

YORUMLAR
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Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Binlerce civcivin timsahlara yem edildiği görüntülere tepki yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Binlerce civcivin timsahlara yem edildiği görüntülere tepki yağdı - Son Dakika
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