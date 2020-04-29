Binlerce dolarlık tıbbı cihaz ve malzemeyi hastane üretti: İthal fiyatı 20 bin dolar basınçlı... - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Binlerce dolarlık tıbbı cihaz ve malzemeyi hastane üretti: İthal fiyatı 20 bin dolar basınçlı... - Son Dakika

Binlerce dolarlık tıbbı cihaz ve malzemeyi hastane üretti: İthal fiyatı 20 bin dolar basınçlı...

6 saat önce

Binlerce dolarlık tıbbı cihaz ve malzemeyi hastane üretti: İthal fiyatı 20 bin dolar basınçlı sedyeyi bin 550 TL'ye mal ettiler Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korona virüs (Covid-19) salgınında binlerce dolara satılan ithal tıbbı cihaz ve malzemeleri kendi imkanları üreterek büyük...

Binlerce dolarlık tıbbı cihaz ve malzemeyi hastane üretti: İthal fiyatı 20 bin dolar basınçlı sedyeyi bin 550 TL'ye mal ettiler

ADIYAMAN - Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korona virüs (Covid-19) salgınında binlerce dolara satılan ithal tıbbı cihaz ve malzemeleri kendi imkanları üreterek büyük bir başarıya imza attı.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle binlerce Dolara bulunması güç olan tıbbi cihaz ve malzemeleri hastane kendisi yaptı. Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle dünyanın bir çok ülkesinde tıbbı malzeme ve cihaz sıkıntısı yaşanırken, ülkemizde bu sıkıntı neredeyse hiç yaşanmıyor. Yerli ve milli imkanlarla her alanda olduğu gibi tıbbı cihazlarda üretilmeye başlandı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'de salgın sürecinde binlerce dolara satılan ithal tıbbı cihaz ve malzemeleri hastanenin teknik personeli çok düşük fiyata kendi imkanları ile yaptı.

Korona virüs (Covid-19) tanısı konulan hastaların taşınmasında önemli bir yeri olan negatif basınçlı hasta taşıma sedyesi, hastaların entübesinde kullanılan video laparoskopi cihazı ve numune alma kabinini hastane kendisi üretti.

İthal fiyatı ortalama 20 bin Dolar olan negatif basınçlı hasta taşıma sedyesini, sadece bin 550 TL'ye mal edildi. Yoğun bakımdaki hastalarda kullanılan ve fiyatı 4 bin Dolar ile 15 bin Dolar arasında değişen video laparoskopi cihazı ise sadece 260 TL'ye mal edildi. Hastane ayrıca Covid-19 şüphesiyle gelen hastalardan numune almak için kabin yaptı.

Negatif basınçlı hasta taşıma sedyesinde hastanın dışarıyla teması kesilerek, hastalığın bulaşma riski sıfıra indiriliyor. Kamera kablo ile çok uygun fiyata yapılan video laparoskopi cihazı ise yoğun bakımdaki hastaların vintülatöre bağlanma aşamasında kullanılıyor.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, Korona virüs salgın süreciyle birlikte hastane olarak ciddi bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Covid-19'lu hastalara vereceğimiz hizmet ve sağlık çalışanlarımızı korumayla ilgili hem koruyucu ekipman açısından hem de servisleri ayarlama açısından ciddi bir çalışma yürüttük. Bu süreçte gelen hastaların hastanede bulaşıcı olmaması için, sağlık çalışanlarımızı enfekte etmemek için kendi imkanlarımızla negatif basınçlı hasta taşıma sedyesi yaptık. Sedyeyi yaptığımız çizimlerle, teknik elemanlarla beraber çalışarak her iki tarafında da hepa filtreler, oksijen tüpü ve motorlar takarak sızdırmaz hale getirdik. Özellikle acil serviste yada polikliniklerde Covid-19 hastası olarak düşündüğümüz hastanın transferinde negatif basınçlı hasta taşıma sedyesini kullanıyoruz.

Ayrıca hastanede yine Covid-19'lu hastalardan numune alma kabinleri yaptık. Yine yoğun bakımda bu hastalara vereceğimiz tedavilerde, özellikle entüvasyon dediğimiz, vintülatöre bağlanma aşamasında kullandığımız video laparoskopi yaptık. Bu şekilde hem kendi personelimizi koruyarak hem de hastalara daha iyi hizmet verebilmek için bunları yaptık. Bu süreçte medikal malzemelerin tüketimi ciddi bir şekilde sürüyor. Dünyada bir pandemi söz konusu, medikal firmalardan bazı malzemeleri temin etmek her zaman kolay olmuyor. Biz yapabileceğimizi düşündüğümüz için kendimiz oluşturduk" ifadelerini kullandı.

Binlerce dolarlık tıbbı cihaz ve malzemeyi hastane üretti: İthal fiyatı 20 bin dolar basınçlı...

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 07:24 Kaynak: İHA

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