Tekirdağ'da Tarım ve Teknoloji Fuarı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde Tarım ve Teknoloji Fuarı düzenlendi. Fuarda çok sayıda tarım aletleri ve ekili alanlar tanıtıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesi Karaevli'de binlerce dönüm arazi üzerinde 12'incisi düzenlenen Tarım ve Teknoloji Fuarında yeni yeni tarım aletleri görücüye çıkarken, fuar alanında ekili çok sayıda bitki ve ürünler de ilgi odağı oldu.

Fuar sebebiyle düzenlenen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunduktan sonra Tekirdağ Vali Vekili Asalet Karabulut bir açıklama yaptı.

Karabulut açıklamasında, "Ülke gelirine ve istihdamına katkı sağlayan önemli sektörlerden biri tarım ve hayvancılıktır. Tekirdağ'da sahte tarım ve hayvancılık önemli gelir kaynağıdır. Aynı zamanda yaygın olarak pek çok vatandaşımıza iş imkanı sağlamaktadır. Türkiye'nin Tarım politikalarından nihai hedefi, artan nüfusun gıda ihtiyacının karşılanması üretimin ve verimin artırılması, tarım gelirlerinin artırılması görülmektedir. 2023 tarım hedeflerine ulaşmak için, tarımda teknoljinin kullanımının artırılması, toprak ve su kaynaklarının verimli kullanılması ve tarımsal üretimi bilimsel yapmak zorundayız. Tarımda teknoljinin kullanımı, yapılan araştırmalar sonucunda edinilen yöntemler değişen şartlarla mücadele etmeyi, doğanın zorluğu ile başa çıkmayı ve daha fazla verimi elde etmeyi sağlamaktadır. Tarımda teknoljinin kullanımı kar oranımız artırmaktadır" dedi.

Daha sonra kurdele kesilerek, fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Fuar, 4 Eylül 2021 tarihine kadar açık olacak.