Binlerce Esenyurtlu evde sağlık hizmetinden yararlanıyor - Son Dakika

Esenyurt Belediyesi, vatandaşlara ücretsiz olarak verdiği Evde Sağlık hizmetinde çıtayı yükseltti. Bu hizmetten faydalanan vatandaşların sayısı önceki yıllara göre büyük artış gösterirken, 2020 yılı içerisinde 6 bin 577 vatandaş Evde Sağlık hizmetinden yararlandı.

Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün, ücretsiz olarak verdiği Evde Sağlık hizmetiyle ilçede yaşayan hasta vatandaşlar, evlerinde tedavi edilmeye devam ediyor. Yeni dönemde, 7 gün ve 24 saat boyunca hizmet vermeye başlayan birimden faydalanan hasta sayısı da önceki yıllara göre artış gösterdi. Hizmet kalitesini artırarak çalışmalarını sürdüren Evde Sağlık Hizmetleri birimi, 11 aylık süreçte 6 bin 577 vatandaşı evde tedavi etti. Pandemi sürecinde yatağa bağlı, yaşlı ve hasta vatandaşları yalnız bırakmayan birim, Kasım ayı içerisinde ise destek talebini ileten 969 vatandaşa, aynı gün içerisinde dönüş yaparak, sağlık teknikerleri aracılığıyla serum, iğne ve pansuman gibi sağlık hizmetlerini ücretsiz olarak sundu. Evlere yapılan ziyaretlerde steril kıyafetler giyen ekipler, ayrıca hastalara ilaç kullanımı, hijyen kuralları, yeme-içme alışkanlıkları gibi çeşitli konularda bilgilerde veriliyor.

Esenyurt Belediyesi'nin Evde Sağlık Hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Sağlık İşleri Müdürlüğüne başvuruda bulunup, program dahilinde hizmet alabiliyor. - İSTANBUL