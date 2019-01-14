Binlerce Euro Dolandırmışlardı! Polis Otelde Yakaladı
1 saat önce
BERLİN'de yaşayan 90 yaşındaki kadını arayan iki kişi, kendilerini polis olarak tanıttı.
BERLİN'de yaşayan 90 yaşındaki kadını arayan iki kişi, kendilerini polis olarak tanıttı. Kadını telefonla arayan dolandırıcılar, "Evinizin soyulacağı bilgisini aldık. Hırsızlar sizin evdeki parayı ve mücevheratları çalacak. Paranızı ve değerli eşyanızı bize teslim edin. Emniyette tutacağız. Hırsızları yakalayınca size geri vereceğiz. Siz parayı ve mücevheratları poşete koyun. Poşeti de pencerenin önüne bırakın. Biz gelir alırız" diyerek ikna etti. Yaşlı kadın da kendisine söylenenleri yaptı. Sahte polisler de verdikleri saatte gidip içinde 94 bin Euro ve mücevherle dolu poşeti alıp oradan uzaklaştı. Yaşlı kadın dolandırıldığını anlayınca komşusu olan Berlin
İçişleri Senatörü Andreas Geisel'in kapısını çaldı.
BİRİ OTELDE YAKALANDI
Durumu senatöre anlattı. Olaya çok sinirlenen Senatör Geisel, derhal polisleri görevlendirdi. Kendisi de bizzat soruşturmayla ilgilendi. İki dolandırıcı üç gün içinde yakalandı. Polis
yakalanan iki kişinin 25 ve 26 yaşında hem Türk hem de Alman vatandaşı olduklarını açıkladı. Soygunculardan biri Wedding semtinde, diğeri de Halensee'de bir otelde yakalandı. Yakalanan iki kişinin uzun süredir polisin peşinde olduğu dokuz kişilik bir dolandırıcılık çetesinin üyesi olduğu ortaya çıktı. Çete üyelerinin aynı yöntemle başka insanları da dolandırdığı belirlendi. Dokuz kişilik çetenin diğer yedi üyesi ise aranıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:47
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