Son Dakika Haberleri: Binlerce Fidan Toprakla Buluşacak

Binlerce Fidan Toprakla Buluşacak

34 dakika önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Orman İletme Müdürlüğü tarafından binlerce fidan toprakla buluşturulmaya devam ediyor.

Binlerce Fidan Toprakla Buluşacak, System.String[]
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Orman İletme Müdürlüğü tarafından binlerce fidan toprakla buluşturulmaya devam ediyor. İşletme bünyesindeki fidanlıklarda yetiştirilen ve özel fidan üretim yerlerinden temine edilen badem, harnup, dut, fıstıkçamı ve biberiye türü fidanlar vatandaşlara dağıtılıyor.

Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında olan Nazilli'ye komşu ilçelerle birlikte Nazilli Merkezde fidan dağıtımlarını sürdüren ekipler, 3 bin adet fidanı daha vatandaşlara dağıttı. Nazilli İstasyon Meydanı Uzun Çarşı Girişinde gerçekleştirilen fidan dağıtım törenine Nazilli Orman İşletme Müdürü Türkay Karaçay, Müdür Yardımcısı Engin Evcin, İşletme Şefi Hüseyin Küçük, Orman Mühendisleri Vedat Çelik, Mustafa Gümrükçü, Şevket Anık, İşletme Avukatı Aslı Güner Balcı ve Orman Teknisyeni Merve Pektaş katıldı.

Amaçlarının daha temiz bir doğa ve yemyeşil bir çevre olduğunu ifade eden Orman İşletme Müdürü Türkay Karaçay, "Bölgemizdeki yeşil alan sayısını artırmak amacıyla vatandaşlarımıza sık sık fidan dağıtımı yapmaktayız. Okullarımız başta olmak üzere toplumun her kesimi ile ortak projeler yaparak fidanlarımızı toprakla buluşturmaya devam ediyoruz. Bugünkü etkinliğimizde toplam 3 bin adet servi, badem, harnup, dut, fıstıkçamı ve biberiye fidanı dağıtımını gerçekleştirdik" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:30 Kaynak: İHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Aydın, Nazilli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin En Yükseği Olacak! Yusufeli Barajı'nda 79 Metre Yüksekliğe Ulaşıldı Çocukluğundan Beri Taş Biriktiren Vatandaş, Yetkililere Çağrıda Bulundu Süleyman Efendi Cemaati, Cumhur İttifakı Adaylarını Destekleyeceklerini Duyurdu Bayburtlu Yusuf Özoğul, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Görüştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 11:04:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Binlerce Fidan Toprakla Buluşacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]