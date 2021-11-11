Binlerce fidan toprakla buluştu - Son Dakika

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Muş Alparslan Havalimanı alanında düzenlenen ağaç dikme etkinliğinde konuşan Muş Valisi İlker Gündüzöz, dünyadaki en önemli şeylerden birinin doğayı ve çevreyi korumak olduğunu ifade etti.

Çocuklara iyi bir dünya bırakmak için ağaca ve yeşile önem vermeleri gerektiğini belirten Gündüzöz, "Sadece ağaç dikmek ile olmuyor. Aynı zamanda çevremizi her yönü ile korumak ve çevre sorunlarına duyarlı olmamız lazım. Biz zaten her türlü canlıya Yaradan'dan ötürü saygı duyan bir kadim medeniyetin evlatlarıyız." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, İl Emniyet Müdürü Ergir Kaloğlu, kurum müdürleri ve öğrenciler fidan dikti.